Acun Ilıcalı torunu Begüm'ü paylaştı görenler "Tıpkı dedesi" demeden edemedi! Şeyma Subaşı'nın ablası ve yeğenleri de...
Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. 4 kızı bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı önceki gün kızı Melisa, torunu Begüm, eski eşi Şeyma Subaşı'nın yeğenlerini paylaştı. Begüm'ün dedesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...
05.06.2023 09:26 - Son Güncelleme: 05.06.2023 09:26