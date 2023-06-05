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Haberler Magazin Acun Ilıcalı torunu Begüm'ü paylaştı görenler "Tıpkı dedesi" demeden edemedi! Şeyma Subaşı'nın ablası ve yeğenleri de...

Acun Ilıcalı torunu Begüm'ü paylaştı görenler "Tıpkı dedesi" demeden edemedi! Şeyma Subaşı'nın ablası ve yeğenleri de...

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. 4 kızı bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı önceki gün kızı Melisa, torunu Begüm, eski eşi Şeyma Subaşı'nın yeğenlerini paylaştı. Begüm'ün dedesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...

05.06.2023 09:26 - Son Güncelleme: 05.06.2023 09:26
Acun Ilıcalı torunu Begüm’ü paylaştı görenler Tıpkı dedesi demeden edemedi! Şeyma Subaşı’nın ablası ve yeğenleri de...

Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'na olan benzerliğiyle dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile uzun süredir aşk yaşıyor.

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Acun Ilıcalı torunu Begüm’ü paylaştı görenler Tıpkı dedesi demeden edemedi! Şeyma Subaşı’nın ablası ve yeğenleri de...

3 yıla yakın süredir birlikte olan ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

Acun Ilıcalı torunu Begüm’ü paylaştı görenler Tıpkı dedesi demeden edemedi! Şeyma Subaşı’nın ablası ve yeğenleri de...

Bir yandan da Ilıcalı sık sık kızları ile paylaşım yapıyor.

Acun Ilıcalı torunu Begüm’ü paylaştı görenler Tıpkı dedesi demeden edemedi! Şeyma Subaşı’nın ablası ve yeğenleri de...

Önceki gün Ilıcalı bu paylaşımlara bir yenisini ekledi.

Acun Ilıcalı torunu Begüm’ü paylaştı görenler Tıpkı dedesi demeden edemedi! Şeyma Subaşı’nın ablası ve yeğenleri de...

İŞTE O PAYLAŞIM

Kızları Banu ile Melisa, torunu Begüm, eski eşi Şeyma Subaşı'nın yeğenlerini paylaşan Ilıcalı'nın paylaşımı bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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