Acun Ilıcalı sonunda açtı ağzını yumdu gözünü! Survivor bitti tantanası bitmedi 'zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun?'
Survivor 2022 All-Star'da, Batuhan Karacakaya'nın finale çıkamamasının yankıları hala sürüyor. Final adaylarından biri olarak görülürken, Survivor'ı 3.olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın sevenleri, sosyal medyada adeta çılgına döndü. Sonrasında da Adem Kılıççı'nın, Acun Ilıcalı'yı Instagram'da takipten çıkardığı iddia edilirken, Acun Ilıcalı ardından oy oranlarını paylaşmıştı. Ancak Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğunun yankıları bir türlü dinmek bilmedi. Sonunda Acun Ilıcalı bugüne kadar ki en net açıklamayı yaptı
06.07.2022 09:24 - Son Güncelleme: 06.07.2022 09:24
Survivor'ın finalinin yankıları sürüyor. Nisa, 12 yılın ardından birinci olan ilk kadın yarışmacı oldu.