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Acun Ilıcalı sonunda açtı ağzını yumdu gözünü! Survivor bitti tantanası bitmedi 'zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun?'

Survivor 2022 All-Star'da, Batuhan Karacakaya'nın finale çıkamamasının yankıları hala sürüyor. Final adaylarından biri olarak görülürken, Survivor'ı 3.olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın sevenleri, sosyal medyada adeta çılgına döndü. Sonrasında da Adem Kılıççı'nın, Acun Ilıcalı'yı Instagram'da takipten çıkardığı iddia edilirken, Acun Ilıcalı ardından oy oranlarını paylaşmıştı. Ancak Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğunun yankıları bir türlü dinmek bilmedi. Sonunda Acun Ilıcalı bugüne kadar ki en net açıklamayı yaptı

06.07.2022 09:24 - Son Güncelleme: 06.07.2022 09:24
Acun Ilıcalı sonunda açtı ağzını yumdu gözünü! Survivor bitti tantanası bitmedi ’zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun?’

Survivor'ın finalinin yankıları sürüyor. Nisa, 12 yılın ardından birinci olan ilk kadın yarışmacı oldu.

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Acun Ilıcalı sonunda açtı ağzını yumdu gözünü! Survivor bitti tantanası bitmedi ’zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun?’

Nisa'nın yarı finalde Batuhan'ı eleyerek finale çıkması ise bazı iddialara sebep oldu.

Acun Ilıcalı sonunda açtı ağzını yumdu gözünü! Survivor bitti tantanası bitmedi ’zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun?’

Batuhan'ın annesi, oğlunun hakkının yenildiğini söyleyerek torpille Nisa'nın finale çıktığını iddia etti. Bununla birlikte SMS'lerin şaibeli olduğu da iddialar arasındaydı.

Acun Ilıcalı sonunda açtı ağzını yumdu gözünü! Survivor bitti tantanası bitmedi ’zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun?’

Geçtiğimiz gün ise Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oy yüzdelerini paylaştı.

Acun Ilıcalı sonunda açtı ağzını yumdu gözünü! Survivor bitti tantanası bitmedi ’zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun?’

Ancak bunun ardından da tantana dinmeyince Ilıcalı, bu zamana kadar ki en net açıklamayı yaptı.

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