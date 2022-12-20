Acun Ilıcalı son kararını verdi! Hadise, Ebru Gündeş, Murat Boz, Seda Sayan derken O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 jürisi ve yarışmacıları belli oldu
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin yeni sezonu yayınlanmadı ancak 2023 için bir Yılbaşı özel bölümünün geleceği kesin. En çok merak edilen konulardan biri de tabi ki O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı jüri koltuğunda kimin oturacağı ve hangi ünlü isimlerin yarışmacı olacağı. Özellikle Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'nin jüri koltuğunda olup olmayacağı merak konusuydu. Sosyal medyada yer alan iddialara göre jüri üyeleri ve yarışmacılardan bazıları belli oldu. İşte tüm detaylar...
20.12.2022 11:07 - Son Güncelleme: 20.12.2022 11:07
Acun Medya'nın ekranlara getirdiği O Ses Türkiye'nin bu yıl ekranlarda olmayacağı ortaya çıkmıştı. Oğuzhan Koç, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyaz tarafından sunulan O Ses Türkiye'nin yeni sezonu heyecanla beklenirken gelen haber yıkmıştı. Yarışmanın yılbaşı bölümü için jüri üyeleri belli olunca şimdide konuklar belli olmaya başladı.
31 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü için seyirci şimdiden heyecanlı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan O Ses Türkiye yeni yıl özel bölümü izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.
Ekran dünyasının yıldız isimlerinin müzik yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu.