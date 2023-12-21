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Acun Ilıcalı sahneden kovmuştu son halini görenler inanamıyor! İki yarışmadan da kovulan Nur Cennet Uçar...

Bir döneme damgasını vuran isimlerden biriydi... Önce Popstar Alaturka ardından O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet Uçar, ekranlarda söyledikleriyle çok konuşulmuştu. Popstar Alaturka'da Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan ile O Ses Türkiye'de de Acun Ilıcalı'yla laf dalaşına girip diskalifiye olan Nur Cennet Uçar yine de müzik kariyerine devam etti. Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Nur Cennet Uçar bakın şimdilerde neler yapıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 12:08 Güncelleme 21 Aralık 2023, 12:08
Acun Ilıcalı sahneden kovmuştu son halini görenler inanamıyor! İki yarışmadan da kovulan Nur Cennet Uçar... 1

Her iki ses yarışmasından da kovulan Nur Cennet Uçar, değişimiyle herkesi şaşırtıyor.

Acun Ilıcalı sahneden kovmuştu son halini görenler inanamıyor! İki yarışmadan da kovulan Nur Cennet Uçar... 2

Nur Cennet Uçar'ın 2006 yılında yayınlanan 'Popstar Alaturka' yarışmasına da katıldığı ve davranışlarıyla o dönem jüri üyesi olan Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan ile de tartıştığı ortaya çıkmıştı.

Acun Ilıcalı sahneden kovmuştu son halini görenler inanamıyor! İki yarışmadan da kovulan Nur Cennet Uçar... 3

Popstar Alaturka'da söylediği şarkı nedeniyle Ersoy'un "İyi çalışmamışsınız" sözleriyle eleştirdiği Uçar, "Arkadaşlarım çalışmaya indiğinde ben de hep indim. Çok çalıştım ve gördüğünüz gibi çok da güzel söyledim." demiş.

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