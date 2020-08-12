Haberler Galeri Magazin Acun Ilıcalı paylaştı herkes eski eşlerini merak etti! İşte Acun Ilıcalı'nın çocuklarının anneleri...

Acun Ilıcalı paylaştı herkes eski eşlerini merak etti! İşte Acun Ilıcalı'nın çocuklarının anneleri...

Acun Ilıcalı, kızı Leyla'nın doğum gününü Instagram hesabından kutladı. Kızıyla çekildiği 15 yıl öncesine ait video ile sosyal medya gündeminde yer alan Acun Ilıcalı, paylaşımına,"Belki bugün 1 yaş daha büyüdün ama benim için hep o resimdeki Leyla olacaksın, seni çooooook seviyorum..." notunu yazdı. 51 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımı sonrasında, çocuklarının anneleri merak konusu oldu. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı, ilk eşi ile 1988 yılında evlenmiş, 1993 yılında boşanmıştı. Ilıcalı son evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. İşte Acun Ilıcalı'nın eski eşleri başta olmak üzere ünlülerin eski hayat arkadaşları...

12.08.2020 13:54 - Son Güncelleme: 12.08.2020 14:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





