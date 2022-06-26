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Haberler Magazin Acun Ilıcalı ‘parkurların kraliçesi’ dediği yarışmacının kamera arkasını paylaştı! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere'ye bomba teklif

Acun Ilıcalı ‘parkurların kraliçesi’ dediği yarışmacının kamera arkasını paylaştı! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere'ye bomba teklif

Survivor All Star 2022'nin finaline günler kala Nagihan Karadere SMS oyları sonucu yarışmaya veda etti. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'dan ise şaşırtan bir paylaşım geldi. Ilıcalı, 'parkurların kraliçesi' dediği Nagihan'ın kamera arkası görüntülerini kişisel Instagram hesabında paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Nagihan'a gelen teklif duyanları "Bu ne hız" dedirtti. İşte detaylar...

26.06.2022 20:06 - Son Güncelleme: 26.06.2022 20:06
Acun Ilıcalı ‘parkurların kraliçesi’ dediği yarışmacının kamera arkasını paylaştı! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’ye bomba teklif

İlk dokunulmazlığı kazanan Adem, Ayşe'nin ismini söylemiş ve böylelikle ikinci dokunulmazlığın sahibi olan Ayşe, eleme potasına Nagihan'ı koymuştu.

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Acun Ilıcalı ‘parkurların kraliçesi’ dediği yarışmacının kamera arkasını paylaştı! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’ye bomba teklif

Gecenin sonunda ise rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden isim Nagihan Karadere olmuştu.

Acun Ilıcalı ‘parkurların kraliçesi’ dediği yarışmacının kamera arkasını paylaştı! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’ye bomba teklif

Nagihan'ın yarışmadan elenmesi büyük ses getirirken Survivor eski yarışmacılarından Sema Aydemir'in paylaşımı dikkat çekmişti.

Acun Ilıcalı ‘parkurların kraliçesi’ dediği yarışmacının kamera arkasını paylaştı! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’ye bomba teklif

"EN ÇOK SENİNLE YARIŞMAYI SEVDİM"
Sema Aydemir, Nagihan'ın elenmesinin ardından dolu bir mesaj yayınlamış ve şunları söylemişti: "En çok seninle yarışmayı sevdim. Çünkü sen, sensin. İyinle, kötünle, düşünmeden sen olduğun için. Senin emeğin itiraf edeyim bende yoktu. Çünkü ben senin kadar güçlü olamadım. Çabuk kırılıp, anlatamadım. Ama sen Nagihansın! Ve itiraf edeyim ki sendeki psikolojiye sahip olmayı hep istedim.

Acun Ilıcalı ‘parkurların kraliçesi’ dediği yarışmacının kamera arkasını paylaştı! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’ye bomba teklif

Şunu biliyorum ki, sen olmak kolay değil. Ve şunu söylemem lazım: Sen psikolojisiyle, hırsıyla herkese kafa tutanken 'ne derler' diye düşünmeden hareket ederken, yani sen sadece sen olurken Survivor'ın n iyi kadın yarışmacısı oldun. Gitsen de, kalsan da ben Sema Aydemir kabul ediyorum ki; Sen benden daha iyi bir survivorsın! Yolun açık olsun"

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