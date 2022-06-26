Acun Ilıcalı ‘parkurların kraliçesi’ dediği yarışmacının kamera arkasını paylaştı! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’ye bomba teklif

Şunu biliyorum ki, sen olmak kolay değil. Ve şunu söylemem lazım: Sen psikolojisiyle, hırsıyla herkese kafa tutanken 'ne derler' diye düşünmeden hareket ederken, yani sen sadece sen olurken Survivor'ın n iyi kadın yarışmacısı oldun. Gitsen de, kalsan da ben Sema Aydemir kabul ediyorum ki; Sen benden daha iyi bir survivorsın! Yolun açık olsun"