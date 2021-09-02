Acun Ilıcalı 'mutluluğuyla' paylaştı sosyal medya sallandı! Fotoğrafta 3'ü bir yerde ama aslında...
Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Son olarak sosyal medya hesabından kızları Leyla, Melisa ve Yasemin ile paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı ilgi odağı oldu.
02.09.2021 14:32
- Son Güncelleme: 02.09.2021 14:32
4 kız çocuğu babası olan Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı'dan da Begüm adında bir torunu var.
Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında.
Son olarak sosyal medya hesabından kızları Leyla, Melisa ve Yasemin ile paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı ilgi odağı oldu.
Sadece büyük kızı Banu Ilıcalı yanında olmayan Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan iki çocuğu ve Şeyma Subaşı'ndan olan küçük kızıyla birlikte verdiği poza "Mutluluk" notunu düştü.