Acun Ilıcalı Meryem Uzerli'ye kafayı taktı ya gelecek ya gelecek! İlle de Meryem ille de Meryem göğüs frikiğiyle olay olmuştu
Bu sezon yayınlanan O Ses Türkiye'den Ebru Gündeş'in talebi üzerine Hadise'yi gönderen ancak beklediğini bulamayan Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz için kolları sıvadı. Bunun için ise gözüne Meryem Uzerli'yi gözüne kestirdi. Sosyal medya yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ancak Türkiye'de herhangi bir projede yer almayan Uzerli'ye, teklif gittiği iddia edildi. İşte detaylar...
09.11.2021 09:58
- Son Güncelleme: 09.11.2021 10:27
MERYEM UZERLİ, YETENEK SİZSİNİZ PROGRAMINDA
Acun Ilıcalı ile de görüşme halinde olduğu ortaya çıkan ünlü oyuncu hayranlarına büyük sürpriz yapacak. G