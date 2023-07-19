Acun Ilıcalı kovmuştu son halini gören gözlerine inanamadı! İki yarışmadan da kovulan Nur Cennet Uçar'ın şaşırtan değişimi
Bir döneme damgasını vuran isimlerden biriydi... Önce Popstar Alaturka ardından O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet Uçar, ekranlarda söyledikleriyle çok konuşulmuştu. Popstar Alaturka'da Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan ile O Ses Türkiye'de de Acun Ilıcalı'yla laf dalaşına girip diskalifiye olan Nur Cennet Uçar yine de müzik kariyerine devam etti. Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Nur Cennet Uçar bakın şimdilerde neler yapıyor.
19.07.2023 10:23 - Son Güncelleme: 19.07.2023 10:24
Nur Cennet Uçar'ın 2006 yılında yayınlanan 'Popstar Alaturka' yarışmasına da katıldığı ve davranışlarıyla o dönem jüri üyesi olan Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan ile de tartıştığı ortaya çıkmıştı.
Uçar, ardından Armağan Çağlayan'ın "Böyle yaptıkça ne kadar itici olduğunu biliyor musun acaba" sorusuna ise "Geçen hafta sizin söylediğiniz laf da çok iticiydi" diyerek karşılık verdiği ortaya çıkmıştı.
O Ses Türkiye yarışmasında elemede Ebru Gündeş'ten Kızıl Mavi şarkısını söyledi. Performansıyla jüri üyelerinden Murat Boz ve Hadise'yi döndürmeyi başaran Nur Cennet Uçar jüri üyelerine olan davranışıyla tepki çekti.