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Haberler Magazin Acun Ilıcalı kolları sıvadı Masterchef'in yeni jürisi az buçuk belli! Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya yolcu gelenler saatli bomba

Acun Ilıcalı kolları sıvadı Masterchef'in yeni jürisi az buçuk belli! Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya yolcu gelenler saatli bomba

Yaptıkları yemeklerle 6 aylık macerayı şampiyon olarak tamamlamak isteyen yarışmacıların yer aldığı Masterchef, gelecek sezon All-Star formatın yayınlanacak. Kadronun nasıl şekilleneceği merak konusu olurken pek ayrılık iddiası gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Yalçınkaya'nın ayrılacağı iddia edilirken hemen ardından Somer Sivrioğlu'nun ayrılacağı iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Tüm bunların ardından Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya'nın yerine geleceği iddia edilen o iki isim belli oldu. İşte detaylar...

28.01.2023 16:19 - Son Güncelleme: 28.01.2023 16:19
Acun Ilıcalı kolları sıvadı Masterchef’in yeni jürisi az buçuk belli! Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya yolcu gelenler saatli bomba

Sevilen yarışma programı Masterchef, gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacak. Ancak görünen o ki iki şef kadroda olmayacak.

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Acun Ilıcalı kolları sıvadı Masterchef’in yeni jürisi az buçuk belli! Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya yolcu gelenler saatli bomba

Bilindiği üzere MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya bulunuyordu.

Acun Ilıcalı kolları sıvadı Masterchef’in yeni jürisi az buçuk belli! Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya yolcu gelenler saatli bomba

Geçtiğimiz haftalarda MasterChef Türkiye 2022'nin finali yapılarak şampiyon olan isim belirlenmişti. Finalin üzerinden kısa bir süre sonra şok bir iddia ortaya atılmıştı.

Acun Ilıcalı kolları sıvadı Masterchef’in yeni jürisi az buçuk belli! Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya yolcu gelenler saatli bomba

Sosyal medyada yer alan iddialara göre şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye jüriliğinden ayrılma kararı aldığı, kendi işlerinde bazı sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yeni sezonda programda jürilik yapmayacağı iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı kolları sıvadı Masterchef’in yeni jürisi az buçuk belli! Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya yolcu gelenler saatli bomba

SOMER ŞEF DE YOLCU

Bir diğer iddiaya göre MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun da başarılı yarışmacıların yer alacağı All Star'da yer almayacak.

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