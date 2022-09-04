Acun Ilıcalı kızlarla tatile kaçtı! Peş peşe keyifli anlardan kareler paylaştı torunu Begüm'ü görenler: "Aynı Acun'un ilk eşi Seda Başbuğ..."
Acun Ilıcalı kızları ve torunuyla tatilde! Peş peşe keyifli anlardan kareler paylaştı torun Begüm'ü görenler, "Aynı Acun'un ilk eşi Seda Başbuğ'a benziyor" , "Anneannesinin tıpatıp aynısı Begüm" yorumları yaptı. Geçtiğimiz aylarda Hull City'i almasıyla gündeme bomba gibi düşen Acun, şimdilerde kızları Banu, Melisa Ilıcalı ve torunu Begüm ile tatil yapıyor. Yoğun bir sezon geçiren Acun Ilıcalı kızlarına vakit ayırmayı da ihmal etmiyor. Çocukları ve torunu Begüm'le tatile çıkan Acun'un Instagram paylaşımını görenler hayran kaldı.
04.09.2022 17:06 - Son Güncelleme: 04.09.2022 17:06
ACUN KIZLARI ALDI TATİLE ÇIKTI
Acun Ilıcalı kızlarla tatile kaçtı! Peş peşe keyifli anlardan kareler paylaştı torunu Begüm'ü görenler, "Aynı Acun'un ilk eşi Seda Başbuğ yorumları yapıyor.
Acun Ilıcalı üç kez nikah masasına oturdu. Üçüncü ve son evliliği Melisa'nın da annesi olan Şeyma Subaşı oldu.