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Haberler Magazin Acun Ilıcalı kızlarla tatile kaçtı! Peş peşe keyifli anlardan kareler paylaştı torunu Begüm'ü görenler: "Aynı Acun'un ilk eşi Seda Başbuğ..."

Acun Ilıcalı kızlarla tatile kaçtı! Peş peşe keyifli anlardan kareler paylaştı torunu Begüm'ü görenler: "Aynı Acun'un ilk eşi Seda Başbuğ..."

Acun Ilıcalı kızları ve torunuyla tatilde! Peş peşe keyifli anlardan kareler paylaştı torun Begüm'ü görenler, "Aynı Acun'un ilk eşi Seda Başbuğ'a benziyor" , "Anneannesinin tıpatıp aynısı Begüm" yorumları yaptı. Geçtiğimiz aylarda Hull City'i almasıyla gündeme bomba gibi düşen Acun, şimdilerde kızları Banu, Melisa Ilıcalı ve torunu Begüm ile tatil yapıyor. Yoğun bir sezon geçiren Acun Ilıcalı kızlarına vakit ayırmayı da ihmal etmiyor. Çocukları ve torunu Begüm'le tatile çıkan Acun'un Instagram paylaşımını görenler hayran kaldı.

04.09.2022 17:06 - Son Güncelleme: 04.09.2022 17:06
Acun Ilıcalı kızlarla tatile kaçtı! Peş peşe keyifli anlardan kareler paylaştı torunu Begüm’ü görenler: Aynı Acun’un ilk eşi Seda Başbuğ...

ACUN KIZLARI ALDI TATİLE ÇIKTI

Acun Ilıcalı kızlarla tatile kaçtı! Peş peşe keyifli anlardan kareler paylaştı torunu Begüm'ü görenler, "Aynı Acun'un ilk eşi Seda Başbuğ yorumları yapıyor.

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Acun Ilıcalı kızlarla tatile kaçtı! Peş peşe keyifli anlardan kareler paylaştı torunu Begüm’ü görenler: Aynı Acun’un ilk eşi Seda Başbuğ...

Acun Ilıcalı üç kez nikah masasına oturdu. Üçüncü ve son evliliği Melisa'nın da annesi olan Şeyma Subaşı oldu.

Acun Ilıcalı kızlarla tatile kaçtı! Peş peşe keyifli anlardan kareler paylaştı torunu Begüm’ü görenler: Aynı Acun’un ilk eşi Seda Başbuğ...

İkinci evliliği ise iki kızının annesi Zeynep Yılmaz...

Acun Ilıcalı kızlarla tatile kaçtı! Peş peşe keyifli anlardan kareler paylaştı torunu Begüm’ü görenler: Aynı Acun’un ilk eşi Seda Başbuğ...

Acun Ilıcalı ilk evliliğini ise Seda Başbuğ ile gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı kızlarla tatile kaçtı! Peş peşe keyifli anlardan kareler paylaştı torunu Begüm’ü görenler: Aynı Acun’un ilk eşi Seda Başbuğ...

Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, şimdilerde kızları ve torunu ile birlikte tatilde...

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