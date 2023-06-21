Acun Ilıcalı kızı Leyla'ya araba hediye etti aldığı cevapla kendinden geçti "Aaaovvv" Çocukları söz konusu olunca akan sular duruyor
Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. 4 kızı bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kız Leyla Ilıcalı'ya aldığı hediye ile gündeme geldi. Kızının yeni arabasıyla İstanbul trafiğindeki anlarını paylaşan Ilıcalı, Leyla'ya sorduğu soruya aldığı cevapla duygulandı. İşte detaylar...
21.06.2023 10:56 - Son Güncelleme: 21.06.2023 11:17
DUDAK UÇUKLATAN HEDİYE
Kızlarına olan düşkünlüğüyle bilinen başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz'la olan evlilikten dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti.