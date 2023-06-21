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Acun Ilıcalı kızı Leyla'ya araba hediye etti aldığı cevapla kendinden geçti "Aaaovvv" Çocukları söz konusu olunca akan sular duruyor

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. 4 kızı bulunan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kız Leyla Ilıcalı'ya aldığı hediye ile gündeme geldi. Kızının yeni arabasıyla İstanbul trafiğindeki anlarını paylaşan Ilıcalı, Leyla'ya sorduğu soruya aldığı cevapla duygulandı. İşte detaylar...

21.06.2023 10:56 - Son Güncelleme: 21.06.2023 11:17
Acun Ilıcalı kızı Leyla’ya araba hediye etti aldığı cevapla kendinden geçti Aaaovvv Çocukları söz konusu olunca akan sular duruyor

Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'na olan benzerliğiyle dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile uzun süredir aşk yaşıyor.

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Acun Ilıcalı kızı Leyla’ya araba hediye etti aldığı cevapla kendinden geçti Aaaovvv Çocukları söz konusu olunca akan sular duruyor

3 yıla yakın süredir birlikte olan ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

Acun Ilıcalı kızı Leyla’ya araba hediye etti aldığı cevapla kendinden geçti Aaaovvv Çocukları söz konusu olunca akan sular duruyor

Bir yandan da Ilıcalı sık sık kızları ile paylaşım yapıyor.

Acun Ilıcalı kızı Leyla’ya araba hediye etti aldığı cevapla kendinden geçti Aaaovvv Çocukları söz konusu olunca akan sular duruyor

Önceki gün Ilıcalı bu paylaşımlara bir yenisini ekledi.

Acun Ilıcalı kızı Leyla’ya araba hediye etti aldığı cevapla kendinden geçti Aaaovvv Çocukları söz konusu olunca akan sular duruyor

DUDAK UÇUKLATAN HEDİYE

Kızlarına olan düşkünlüğüyle bilinen başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz'la olan evlilikten dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti.

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