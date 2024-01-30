Acun Ilıcalı karga tulumba sahneden kovmuştu son halini görenler inanamadı! Bir değil iki yarışmadan da kovulan Nur Cennet Uçar...

Bir döneme damgasını vuran isimlerden biriydi... Önce Popstar Alaturka ardından O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet Uçar, ekranlarda söyledikleriyle çok konuşulmuştu. Popstar Alaturka'da Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan ile O Ses Türkiye'de de Acun Ilıcalı'yla laf dalaşına girip diskalifiye olan Nur Cennet Uçar yine de müzik kariyerine devam etti. Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Nur Cennet Uçar bakın şimdilerde neler yapıyor.