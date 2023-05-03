Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın ağzı kulaklarında! Eski eşi Şeyma Subaşı evlendi Acun Bebek'te işte böyle görüntülendi
Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın ağzı kulaklarında! Eski eşi Şeyma Subaşı evlendi, Acun Bebek'te görüntülendi. Geçtiğimiz yıl İngiliz futbol kulübü Hull City'yi de satın alan Acun, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile üç günlüğüne İstanbul'a geldi. Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan 4 kız babası Acun Ilıcalı'nın keyifli halleri dikkat çekti.
03.05.2023 09:17 - Son Güncelleme: 03.05.2023 09:23
Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın ağzı kulaklarında! Eski eşi Şeyma Subaşı evlendi Acun Bebek'te işte böyle görüntülendi.
3 evlilik yaşayan ve 4 kız çocuğu olan Acun Ilıcalı'nın 5. kez babalık heyecanı yaşayacağı ancak bu kez erkek bebeğin dünyaya geleceği iddia edilmişti.
Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Acun'un eski eşi Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi hayatlarını birleştirdi.