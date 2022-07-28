Acun Ilıcalı ile birbirine girmişti! Batuhan Karacakaya Survivor'dan kazandığı arabayı aldı mı? Demet Akalın "sonunda verdiler mi?" deyince...
Acun Ilıcalı ile birbirine girmişti! Batuhan Karacakaya Survivor'dan kazandığı arabayı aldı mı? Demet Akalın "Sonunda verdiler mi?" deyince Batuhan'dan gelen cevap gündeme bomba gibi düştü. Survivor 2022 All-Star'da, Batuhan Karacakaya'nın finale çıkamamasının yankıları hala sürüyor. Final adaylarından biri olarak görülürken, Survivor'ı 3.olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın sevenleri, sosyal medyada adeta çılgına döndü. Acun Ilıcalı'nın Batuhan Karacakaya'ya yazdığı mektubun bunda etkili olduğu iddia edilirken, Karacakaya'nın annesinin paylaşımı ortalığı karıştırmıştı. 'Batuhan'a arabayı vermediler' iddiaları gündemdeyken oyuncudan bir paylaşım geldi. Demet Akalın ise "Sonunda arabayı verdiler mi?" sorusuyla dikkat çekti. İşte Karacakaya'nın yanıtı...
"SONUNDA VERDİLER Mİ?
Acun Ilıcalı ile birbirine girmişti... Batuhan Karacakaya Survivor'dan kazandığı arabayı aldı mı? Demet Akalın, "Sonunda verdiler mi?" deyince Batuhan'dan yanıt gecikmedi.
Survivor All Star 2022'de Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasına tepki gösteren isimlerden biri de Batuhan Karacakaya idi. Survivor Batuhan ve Acun Ilıcalı yarışma sonrası ters düşmüş ve ünlü yapımcı sert ifadeler kullanmıştı. Kimsenin hakkını yemediklerini söyleyen Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası Batuhan bir daha yorumda bulunmamıştı. Ancak Batuhan Karacakaya ile ilgili bir süredir sosyal medyada bir iddia dolaşıyor. İddiaya göre; bu sezon Batuhan'ın kazanmış olduğu yarışma sonrası ödül olan araba Batuhan'a verilmedi. Arabanın değerinin yarısının Batuhan'a, kalan yarısının ise oynanan oyundaki mevcut 8 yarışmacıya bölündüğü iddia edildi.
DEMET YİNE İŞ BAŞINDA
Bu konuda taraflardan bir açıklama gelmezken yarışmayı yakından takip eden Demet Akalın Survivor Batuhan'ın bir arabalı pozunu görünce dayanamadı. Demet Akalın "Sonunda arabayı verdiler mi?" deyince Batuhan Karacakaya'dan yanıt gecikmedi. Survivor Batuhan verdiği yanıtta "Yok abla. Bu benim şahsı arabam. Öyle yani" dedi.
"NELER YAŞANDI?
Ocak ayında başlayan Survivor All Star'da yaklaşık altı aylık kıyasıya mücadele sona erdi. Sonuç canlı yayında açıklanırken, SMS oylaması sonucu gülen taraf Nisa Bölükbaşı oldu. Bir önceki All Star'da mutlu sona ulaşan Adem Kılıçcı'yı geride bırakan Nisa, iddialı rakipleri arasında sürpriz şekilde şampiyonluk kupasını kaldırdı.
"OĞLUMUN HAKKI YENDİ"
Nisa'nın şampiyon olması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Nisa'nın "Uykum var" diyerek oyunlara çıkmamasını hatırlatan birçok kullanıcı "Yatarak şampiyonluk olmaz, bu haksızlık" dedi. Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkı yenmişti" diyerek gündem yarattı.