Acun Ilıcalı ile birbirine girmişti! Batuhan Karacakaya Survivor'dan kazandığı arabayı aldı mı? Demet Akalın "sonunda verdiler mi?" deyince...

Survivor All Star 2022'de Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasına tepki gösteren isimlerden biri de Batuhan Karacakaya idi. Survivor Batuhan ve Acun Ilıcalı yarışma sonrası ters düşmüş ve ünlü yapımcı sert ifadeler kullanmıştı. Kimsenin hakkını yemediklerini söyleyen Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası Batuhan bir daha yorumda bulunmamıştı. Ancak Batuhan Karacakaya ile ilgili bir süredir sosyal medyada bir iddia dolaşıyor. İddiaya göre; bu sezon Batuhan'ın kazanmış olduğu yarışma sonrası ödül olan araba Batuhan'a verilmedi. Arabanın değerinin yarısının Batuhan'a, kalan yarısının ise oynanan oyundaki mevcut 8 yarışmacıya bölündüğü iddia edildi.