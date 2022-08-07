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Haberler Magazin Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya davalık mı oldu? "Gerekli cevabı veririz merak etmesin" demişti... Olay iddiaya fotoğraflı yanıt!

Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya davalık mı oldu? "Gerekli cevabı veririz merak etmesin" demişti... Olay iddiaya fotoğraflı yanıt!

Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya davalık mı oldu? "Gerekli cevabı veririz merak etmesin" demişti... Olay iddiaya fotoğraflı yanıt geldi. Survivor 2022 All Star bitti ama tartışmaları devam ediyor. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olması hem seyircilerin hem de yarışmacıların tepkisini almıştı. En büyük tepki ise şampiyonluk adayı Batuhan Karacakaya'dan gelmişti. Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. Batuhan Karacakaya Instagram hesabından konuyla ilgili fotoğraflı yanıt verdi.

07.08.2022 17:31 - Son Güncelleme: 07.08.2022 17:31
Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya davalık mı oldu? Gerekli cevabı veririz merak etmesin demişti... Olay iddiaya fotoğraflı yanıt!

Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya davalık mı oldu? "Gerekli cevabı veririz merak etmesin" demişti... Olay iddiaya fotoğraflı yanıt geldi.

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Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya davalık mı oldu? Gerekli cevabı veririz merak etmesin demişti... Olay iddiaya fotoğraflı yanıt!

Survivor All Star 2022 geçtiğimiz günlerde final yapmış, sezonun şampiyonluk kupasını Nisa Bölükbaşı kaldırmış, hem yarışmacının hem seyircinin tepkisini almıştı. En büyük tepki ise Batuhan Karacakaya ve annesinden gelmişti. Yarışmanın sona erse de yankıları devam ediyor. Öyle ki Batuhan Karacakaya'nın, Survivor All Star'dan kazandığı arabayı dahi alamadığı ve bu nedenle Acun Ilıcalı'yı dava ettiği öne sürülmüştü. Konu ile ilgili Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı ikilisinden açıklama geldi.

Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya davalık mı oldu? Gerekli cevabı veririz merak etmesin demişti... Olay iddiaya fotoğraflı yanıt!

BATUHAN KARACAKAYA, ACUN ILICALI İDDİASINI YALANLADI

Karacakaya'nın tüm sözleşme ve belgeleri mahkemeye sunduğu da öne sürülen iddialar arasındaydı. Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı ile çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya davalık mı oldu? Gerekli cevabı veririz merak etmesin demişti... Olay iddiaya fotoğraflı yanıt!

Karacakaya paylaşımına, "Dava haberlerini bu şekilde okuyoruz" ifadesini ekledi. Bir başka paylaşımında ise, "Dava ile ilgili bir durum olmadı, olmayacak da. Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık." açıklamasında bulundu.

Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya davalık mı oldu? Gerekli cevabı veririz merak etmesin demişti... Olay iddiaya fotoğraflı yanıt!

Survivor Batuhan, yarışmada sunucu Murat Ceylan tarafından okunan mektup ile kendisini eleştiren Acun Ilıcalı'ya, "Benim de bir mektubum var... Bekleyin" cevabı gelmişti. Bunun üzerine ünlü televizyoncu, canlı yayında "Twitter'dan yazmış. Mektubunu bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz, merak etmesin" açıklamasını yapmıştı.

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