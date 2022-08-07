Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya davalık mı oldu? "Gerekli cevabı veririz merak etmesin" demişti... Olay iddiaya fotoğraflı yanıt!

Survivor All Star 2022 geçtiğimiz günlerde final yapmış, sezonun şampiyonluk kupasını Nisa Bölükbaşı kaldırmış, hem yarışmacının hem seyircinin tepkisini almıştı. En büyük tepki ise Batuhan Karacakaya ve annesinden gelmişti. Yarışmanın sona erse de yankıları devam ediyor. Öyle ki Batuhan Karacakaya'nın, Survivor All Star'dan kazandığı arabayı dahi alamadığı ve bu nedenle Acun Ilıcalı'yı dava ettiği öne sürülmüştü. Konu ile ilgili Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı ikilisinden açıklama geldi.