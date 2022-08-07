Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya davalık mı oldu? "Gerekli cevabı veririz merak etmesin" demişti... Olay iddiaya fotoğraflı yanıt!
Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya davalık mı oldu? "Gerekli cevabı veririz merak etmesin" demişti... Olay iddiaya fotoğraflı yanıt geldi. Survivor 2022 All Star bitti ama tartışmaları devam ediyor. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olması hem seyircilerin hem de yarışmacıların tepkisini almıştı. En büyük tepki ise şampiyonluk adayı Batuhan Karacakaya'dan gelmişti. Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. Batuhan Karacakaya Instagram hesabından konuyla ilgili fotoğraflı yanıt verdi.
Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya davalık mı oldu? "Gerekli cevabı veririz merak etmesin" demişti... Olay iddiaya fotoğraflı yanıt geldi.
Survivor All Star 2022 geçtiğimiz günlerde final yapmış, sezonun şampiyonluk kupasını Nisa Bölükbaşı kaldırmış, hem yarışmacının hem seyircinin tepkisini almıştı. En büyük tepki ise Batuhan Karacakaya ve annesinden gelmişti. Yarışmanın sona erse de yankıları devam ediyor. Öyle ki Batuhan Karacakaya'nın, Survivor All Star'dan kazandığı arabayı dahi alamadığı ve bu nedenle Acun Ilıcalı'yı dava ettiği öne sürülmüştü. Konu ile ilgili Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı ikilisinden açıklama geldi.
BATUHAN KARACAKAYA, ACUN ILICALI İDDİASINI YALANLADI
Karacakaya'nın tüm sözleşme ve belgeleri mahkemeye sunduğu da öne sürülen iddialar arasındaydı. Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı ile çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Survivor Batuhan, yarışmada sunucu Murat Ceylan tarafından okunan mektup ile kendisini eleştiren Acun Ilıcalı'ya, "Benim de bir mektubum var... Bekleyin" cevabı gelmişti. Bunun üzerine ünlü televizyoncu, canlı yayında "Twitter'dan yazmış. Mektubunu bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz, merak etmesin" açıklamasını yapmıştı.