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Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın aşk yuvası! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

Şeyma Subaşı'nın oturduğu villayı 125 milyon TL'ye satan Acun Ilıcalı, Çağla Ayça Altunkaya ile yaşadığı aşkla son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden... 51 yaşındaki Ilıcalı, sosyal medya paylaşımları ve aşk haberleriyle sık sık adından söz ettiriyor. 21 yaşındaki Çağla Ayça Altukaya'yla Çeşme tatiline devam eden Acun Ilıcalı'nın evi merak konusu oldu. İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlülerin evleri.

15.09.2020 13:36 - Son Güncelleme: 15.09.2020 14:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





