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Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın aşk yuvası! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

Şeyma Subaşı'nın oturduğu villayı 125 milyon TL'ye satan Acun Ilıcalı, Çağla Ayça Altunkaya ile yaşadığı aşkla son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden... 51 yaşındaki Ilıcalı, sosyal medya paylaşımları ve aşk haberleriyle sık sık adından söz ettiriyor. 21 yaşındaki Çağla Ayça Altukaya'yla Çeşme tatiline devam eden Acun Ilıcalı'nın evi merak konusu oldu. İşte başta Acun Ilıcalı olmak üzere ünlülerin evleri.

15.09.2020 13:36 - Son Güncelleme: 15.09.2020 14:06
Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın aşk yuvası! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

Her yaptığıyla adından söz ettiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın kaldığı Boğaz manzaralı lüks villasını 125 milyon TL'ye sattı. Şu sıralar sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Çeşme tatilinde olan Acun Ilıcalı'nın evi merak konusu oldu. Servetiyle konuşulan Acun Ilıcalı'nın evi başta olmak üzere ünlülerin evlerini görmeye hazır mısınız?

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Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın aşk yuvası! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

ŞEYMA SUBAŞI

Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından Kuruçeşme'deki lüks villasından çıkan Şeyma Subaşı, Ulus'ta bir eve taşındı.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın aşk yuvası! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...
Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın aşk yuvası! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...
Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın aşk yuvası! Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı burada yaşıyor...

Ilıcalı'nın villasını Türk bir iş insanı satın aldı. Ilıcalı'nın bu villadan elde ettiği kazancı nasıl değerlendireceği merak konusu oldu.

İşte Acun Ilıcalı'nın 125 trilyona sattığı o ev ve manzarası...

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