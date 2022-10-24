Vav TV İzle
Haberler Magazin Acun Ilıcalı iki fıstıkla tatilde! kızlarla tatile kaçtı! 'Mutluluk' karesi sosyal medyayı salladı görenler: "Zaman çok hızlı geçiyor"

Acun Ilıcalı iki fıstıkla tatilde! kızlarla tatile kaçtı! 'Mutluluk' karesi sosyal medyayı salladı görenler: "Zaman çok hızlı geçiyor"

Acun Ilıcalı iki fıstıkla tatilde! kızlarla tatile kaçtı! 'Mutluluk' karesi sosyal medyayı salladı görenler, "Zaman çok hızlı geçiyor" , "Çok güzel babasın" yorumları yapıyor. Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kız evlada ve bir de kız toruna sahip olan Acun Ilıcalı, Leyla ve Yasemin ile Los Angeles'a gitti. Kızlarıyla fotoğrafını "Mutluluk" notuyla paylaşan Acun Ilıcalı'nın Instagram fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

24.10.2022 10:27 - Son Güncelleme: 24.10.2022 10:33
Acun Ilıcalı iki fıstıkla tatilde! kızlarla tatile kaçtı! ’Mutluluk’ karesi sosyal medyayı salladı görenler: Zaman çok hızlı geçiyor

"ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR"

Acun Ilıcalı iki fıstıkla tatilde! kızlarla tatile kaçtı! 'Mutluluk' karesi sosyal medyayı salladı görenle, "Zaman çok hızlı geçiyor" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı iki fıstıkla tatilde! kızlarla tatile kaçtı! ’Mutluluk’ karesi sosyal medyayı salladı görenler: Zaman çok hızlı geçiyor

Acun Ilıcalı üç kez nikah masasına oturdu. Üçüncü ve son evliliği Melisa'nın da annesi olan Şeyma Subaşı oldu.

Acun Ilıcalı iki fıstıkla tatilde! kızlarla tatile kaçtı! ’Mutluluk’ karesi sosyal medyayı salladı görenler: Zaman çok hızlı geçiyor

İkinci evliliği ise iki kızının annesi Zeynep Yılmaz...

Acun Ilıcalı iki fıstıkla tatilde! kızlarla tatile kaçtı! ’Mutluluk’ karesi sosyal medyayı salladı görenler: Zaman çok hızlı geçiyor

Acun Ilıcalı ilk evliliğini ise Seda Başbuğ ile gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı iki fıstıkla tatilde! kızlarla tatile kaçtı! ’Mutluluk’ karesi sosyal medyayı salladı görenler: Zaman çok hızlı geçiyor

Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, şimdilerde iki kızı Leyla ve Yasemin'le tatilde.

SON DAKİKA