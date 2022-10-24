Acun Ilıcalı iki fıstıkla tatilde! kızlarla tatile kaçtı! 'Mutluluk' karesi sosyal medyayı salladı görenler: "Zaman çok hızlı geçiyor"
Acun Ilıcalı iki fıstıkla tatilde! kızlarla tatile kaçtı! 'Mutluluk' karesi sosyal medyayı salladı görenler, "Zaman çok hızlı geçiyor" , "Çok güzel babasın" yorumları yapıyor. Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kız evlada ve bir de kız toruna sahip olan Acun Ilıcalı, Leyla ve Yasemin ile Los Angeles'a gitti. Kızlarıyla fotoğrafını "Mutluluk" notuyla paylaşan Acun Ilıcalı'nın Instagram fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
24.10.2022 10:27 - Son Güncelleme: 24.10.2022 10:33
"ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR"
Acun Ilıcalı iki fıstıkla tatilde! kızlarla tatile kaçtı! 'Mutluluk' karesi sosyal medyayı salladı görenle, "Zaman çok hızlı geçiyor" yorumları yaptı.
Acun Ilıcalı üç kez nikah masasına oturdu. Üçüncü ve son evliliği Melisa'nın da annesi olan Şeyma Subaşı oldu.