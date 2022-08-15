Acun Ilıcalı Hull City maçından torunu Begüm’le paylaştı! Ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Çağla Altunkaya detayı gözden kaçmadı

Yapımcı Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı ve kızının fotoğrafına yaptığı yorum nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. O iddialara yanıt niteliğine paylaşımlar geldi Acun Ilıcalı'dan.