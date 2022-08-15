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Haberler Magazin Acun Ilıcalı Hull City maçından torunu Begüm'le paylaştı! Ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Çağla Altunkaya detayı gözden kaçmadı

Acun Ilıcalı Hull City maçından torunu Begüm'le paylaştı! Ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Çağla Altunkaya detayı gözden kaçmadı

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'dan gelen iddia bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra gönlünü Çağla Ayça Altunkaya'ya kaptıran ve uzun bir süredir ilişkilerini sürdürüren çift hakkında sosyal medya flaş bir iddia ortaya atılmış, ayrıldıkları iddia edilmişti. Acun Ilıcalı, Hull City maçından paylaşımlar yaptı. Torunu Begüm'ün de yer aldığı paylaşımlarda, Çağla Altunkaya detayı dikkatlerden kaçmadı.

15.08.2022 11:17 - Son Güncelleme: 15.08.2022 11:17
Acun Ilıcalı Hull City maçından torunu Begüm’le paylaştı! Ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Çağla Altunkaya detayı gözden kaçmadı

Yapımcı Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı ve kızının fotoğrafına yaptığı yorum nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. O iddialara yanıt niteliğine paylaşımlar geldi Acun Ilıcalı'dan.

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Acun Ilıcalı Hull City maçından torunu Begüm’le paylaştı! Ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Çağla Altunkaya detayı gözden kaçmadı

Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kalibini kendisinden yaşça küçük olan Çağla Altunkaya'ya kaptırmıştı.

Acun Ilıcalı Hull City maçından torunu Begüm’le paylaştı! Ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Çağla Altunkaya detayı gözden kaçmadı

Gittiği her yerde kendisinden 30 yaş küçük sevgili Çağla Altunkaya ile boy gösteren ve düğünlere de sevgilisiyle katılan Ilıcalı'nın, son zamanlarda yalnız gezmesi dikkat çekmişti.

Acun Ilıcalı Hull City maçından torunu Begüm’le paylaştı! Ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Çağla Altunkaya detayı gözden kaçmadı

Magazinane adlı Instagram hesabının iddiasına göre; ünlü çiftin ayrıldı. Ayrılık kararının Altunkaya tarafından alındığı söyleniyordu.

Acun Ilıcalı Hull City maçından torunu Begüm’le paylaştı! Ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Çağla Altunkaya detayı gözden kaçmadı

NEDEN AYRILDILAR?

Konuşulanlara göre, Çağla Altunkaya sevgilisi Acun Ilıcalı'nın arkadaşı, ortağı, Esat Yontuç'un oğlunun doğum gününe davet edilmedi. Altunkaya'nın, Ilıcalı'nın kızı Leyla'nın mezuniyet törenine de çağırılmadı.

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