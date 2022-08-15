Acun Ilıcalı Hull City maçından torunu Begüm'le paylaştı! Ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Çağla Altunkaya detayı gözden kaçmadı
Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'dan gelen iddia bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra gönlünü Çağla Ayça Altunkaya'ya kaptıran ve uzun bir süredir ilişkilerini sürdürüren çift hakkında sosyal medya flaş bir iddia ortaya atılmış, ayrıldıkları iddia edilmişti. Acun Ilıcalı, Hull City maçından paylaşımlar yaptı. Torunu Begüm'ün de yer aldığı paylaşımlarda, Çağla Altunkaya detayı dikkatlerden kaçmadı.
15.08.2022 11:17 - Son Güncelleme: 15.08.2022 11:17
Yapımcı Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı ve kızının fotoğrafına yaptığı yorum nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti. O iddialara yanıt niteliğine paylaşımlar geldi Acun Ilıcalı'dan.
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kalibini kendisinden yaşça küçük olan Çağla Altunkaya'ya kaptırmıştı.
NEDEN AYRILDILAR?
Konuşulanlara göre, Çağla Altunkaya sevgilisi Acun Ilıcalı'nın arkadaşı, ortağı, Esat Yontuç'un oğlunun doğum gününe davet edilmedi. Altunkaya'nın, Ilıcalı'nın kızı Leyla'nın mezuniyet törenine de çağırılmadı.