Acun Ilıcalı harekete geçmeli yoksa kan çıkacak! Turabi ve Adem Kılıçcı birbirine girdi hakaretler havada uçuştu 'bok-sör, eşek, hırbo...'
Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde +18 cinsel içerikli paylaşımlarıyla görenlere küçük çaplı bir şok yaşatmıştı. Turabi Çamkıran bu kez kendisi gibi Survivor şampiyonu olan Adem Kılıçcı'yla ettiği kavgayla gündemde. Sosyal medyada hakaretler havada uçuştu. İşte detaylar...
06.12.2022 16:44 - Son Güncelleme: 06.12.2022 16:45
Son olarak 2018 yılında katıldığı Survivor'da 5. olan Turabi, yarışmanın ardından gerek yaptığı açıklamalar gerekse sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla sık sık gündemimizi meşgul ediyor.