Acun Ilıcalı 'gel' dedi Arda Kural için düğmeye bastı! Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Arda Kural artık yolcu meğer...
Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Kural, o dönem geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural, setlere geri döndü. Geçtiğimiz günlerde son haliyle herkesi şaşkına çeviren Arda Kural'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
26.11.2022 14:47 - Son Güncelleme: 26.11.2022 14:47
Emret Komutanım ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi yapımlarla akıllara kazınan ünlü oyuncu Arda Kural, yaşadığı bunalım nedeniyle uzun yıllar ekranlardan uzak kalmıştı. Son dönemlerde değişimiyle gündeme gelen Arda Kural hakkında sosyal medyada şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.
Emret Komutanım, Lise Defteri ve Eyvah Kızım büyüdü yapımlarıyla tanınan ve "Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre sağlık sorunları yaşamıştı.
Sağlık sorunları yüzünden tedavi gören, kilo alan ve ekranlara ara vermek zorunda kalan Kural zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Son olarak Yıldızlara Bak filminde yer alan Arda Kural 6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı.