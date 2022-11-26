Acun Ilıcalı ’gel’ dedi Arda Kural için düğmeye bastı! Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Arda Kural artık yolcu meğer...

Emret Komutanım ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi yapımlarla akıllara kazınan ünlü oyuncu Arda Kural, yaşadığı bunalım nedeniyle uzun yıllar ekranlardan uzak kalmıştı. Son dönemlerde değişimiyle gündeme gelen Arda Kural hakkında sosyal medyada şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.