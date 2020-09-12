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Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı'nın oturduğu villayı sattı! Acun Ilıcalı'nın evini görenlerin ağzı açık kaldı
Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı'nın oturduğu villayı sattı! Acun Ilıcalı'nın evini görenlerin ağzı açık kaldı
Şeyma Subaşı'yla boşanması, Çağla Ayça Altunkaya ile yaşadığı aşkla son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Acun Ilıcalı. 51 yaşındaki yapımcı sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk haberleriyle çok konuşuluyor. Son dönemde 21 yaşındaki Çağla Ayça Altukaya'yla yaşadığı aşkla çok konuşulan Acun Ilıcalı'nın yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Şeyma Subaşı'nın oturduğu villayı dudak uçuklatan bir fiyata sattığı ortaya çıktı. Villayı görenlerin ağzı açık kaldı.
12.09.2020 10:14
- Son Güncelleme: 12.09.2020 10:14
Acun Ilıcalı, 1.5 yıl önce eski eşi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı satma kararı almıştı. Ilıcalı'nın bu kararının ardından konuşan Şeyma Subaşı, kararını onayladığını ve haberi olduğunu şu sözlerle dile getirmişti:
"Acun evi bana hediye olarak almamıştı. Beraber oturacaktık ki öyle de oldu zaten. Boşanma işlemi gerçekleşince de Acun kendi iradesiyle evi satılığa çıkarmayı uygun buldu."
Aradan 1.5 yıl geçtikten sonra Ilıcalı'nın satışa çıkardığı villanın 16.8 milyon dolara (125 trilyon) satıldığı öğrenildi.
Ilıcalı'nın villasını Türkiye'de yaşayan ve ismini sır gibi saklayan Türk bir iş insanı satın aldı. Ilıcalı'nın bu villadan elde ettiği kazancı nasıl değerlendireceği merak konusu oldu.
İşte Acun Ilıcalı'nın 125 trilyona sattığı o ev ve manzarası...