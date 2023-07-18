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Haberler Magazin Acun Ilıcalı ekrandan kovmuştu son halini gören gözlerine inanamadı! İki yarışmadan da kovulan Nur Cennet Uçar'ın şaşırtan değişimi

Acun Ilıcalı ekrandan kovmuştu son halini gören gözlerine inanamadı! İki yarışmadan da kovulan Nur Cennet Uçar'ın şaşırtan değişimi

Bir döneme damgasını vuran isimlerden biriydi... Önce Popstar Alaturka ardından O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet Uçar, ekranlarda söyledikleriyle çok konuşulmuştu. Popstar Alaturka'da Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan ile O Ses Türkiye'de de Acun Ilıcalı'yla laf dalaşına girip diskalifiye olan Nur Cennet Uçar yine de müzik kariyerine devam etti. Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Nur Cennet Uçar bakın şimdilerde neler yapıyor.

18.07.2023 06:50 - Son Güncelleme: 18.07.2023 06:50
Acun Ilıcalı ekrandan kovmuştu son halini gören gözlerine inanamadı! İki yarışmadan da kovulan Nur Cennet Uçar’ın şaşırtan değişimi

Her iki ses yarışmasından da kovulan Nur Cennet Uçar, değişimiyle herkesi şaşırtıyor.

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Acun Ilıcalı ekrandan kovmuştu son halini gören gözlerine inanamadı! İki yarışmadan da kovulan Nur Cennet Uçar’ın şaşırtan değişimi

Nur Cennet Uçar'ın 2006 yılında yayınlanan 'Popstar Alaturka' yarışmasına da katıldığı ve davranışlarıyla o dönem jüri üyesi olan Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan ile de tartıştığı ortaya çıkmıştı.

Acun Ilıcalı ekrandan kovmuştu son halini gören gözlerine inanamadı! İki yarışmadan da kovulan Nur Cennet Uçar’ın şaşırtan değişimi

Popstar Alaturka'da söylediği şarkı nedeniyle Ersoy'un "İyi çalışmamışsınız" sözleriyle eleştirdiği Uçar, "Arkadaşlarım çalışmaya indiğinde ben de hep indim. Çok çalıştım ve gördüğünüz gibi çok da güzel söyledim." demiş.

Acun Ilıcalı ekrandan kovmuştu son halini gören gözlerine inanamadı! İki yarışmadan da kovulan Nur Cennet Uçar’ın şaşırtan değişimi

Uçar, ardından Armağan Çağlayan'ın "Böyle yaptıkça ne kadar itici olduğunu biliyor musun acaba" sorusuna ise "Geçen hafta sizin söylediğiniz laf da çok iticiydi" diyerek karşılık verdiği ortaya çıkmıştı.

Acun Ilıcalı ekrandan kovmuştu son halini gören gözlerine inanamadı! İki yarışmadan da kovulan Nur Cennet Uçar’ın şaşırtan değişimi

O Ses Türkiye yarışmasında elemede Ebru Gündeş'ten Kızıl Mavi şarkısını söyledi. Performansıyla jüri üyelerinden Murat Boz ve Hadise'yi döndürmeyi başaran Nur Cennet Uçar jüri üyelerine olan davranışıyla tepki çekti.

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