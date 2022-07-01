Acun Ilıcalı 'dükkan senin' dedi Merve düğmeye bastı! Survivor Merve Aydın’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ünlü
Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan ancak yaşadığı sakatlık sonrası diskalifiye olan Merve Aydın, Survivor'ın yarı finaline damgasını vuran isim oldu.Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'a katılan Merve Aydın'ın sakatlanması sonrası yarışmadan diskalifiye olan Merve Aydın hakkında tüm detaylar merak ediliyor. Annesinin neden öldüğünden, eşinin kim olduğuna kadar merak edilen Merve Aydın hakkında tüm detaylar haberimizde.
01.07.2022 09:33 - Son Güncelleme: 01.07.2022 09:34
Survivor'da yaşadığı sakatlık sonrasında diskalifiye olan Merve Aydın, Survivor yarı finaline damgasını vuran isim oldu.
MERVE AYDIN'IN SAKATLIĞI NE?
Doktor Merve Aydın'ın aşil tendonu koptuysa yarışmaya devam edemeyeceğini de belirtmişti. Sonrasında Merve Aydın'ın sağlık durumu ile ilgili Acun Ilıcalı flaş açıklamada bulunmuş ve "Merve için Survivor macerası sona erdi." demişti.
ACUN ILICALI GÜÇLÜKLE KONUŞABİLDİ
Merve Aydın o sırada, "Anne, bitti. Ne olursun anne, sana söz verdim." demişti.