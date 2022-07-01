Acun Ilıcalı ’dükkan senin’ dedi Merve düğmeye bastı! Survivor Merve Aydın’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ünlü

MERVE AYDIN'IN SAKATLIĞI NE?

Doktor Merve Aydın'ın aşil tendonu koptuysa yarışmaya devam edemeyeceğini de belirtmişti. Sonrasında Merve Aydın'ın sağlık durumu ile ilgili Acun Ilıcalı flaş açıklamada bulunmuş ve "Merve için Survivor macerası sona erdi." demişti.