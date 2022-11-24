Acun Ilıcalı dört bir yanı kuşatsa da Masterchef'ten elenecek isim ifşalandı pes! Kimse gideceğine inanmıyordu ama...
Daha önceki sezonlara göre zayıf kalsa da Masterchef'in 2022 sezonu epey hareketli geçiyor. Yarışmanın favorilerinin elendiği Masterchef'in daha önceki sezonlarında elenecek isimlerin ifşa olduğunu hepimiz biliyoruz. Acun Ilıcalı ve TV 8 ekibi her ne kadar önlemler alsa da bu ifşaların önüne geçemiyor. Yine, yeni, yeniden Masterchef'ten elenecek ismin ifşa olduğu iddia edildi. Ve o isim herkesi de şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
24.11.2022 16:51 - Son Güncelleme: 24.11.2022 16:51
Daha önce ifşalardan dili yanan ve TV 8 içerisinde operasyon yapan Acun Ilıcalı ve ekibi bir dönem bu ifşalarında önüne geçmişti.