Acun Ilıcalı "Ben arkandayım" dedi Şeyma Subaşı düğmeye bastı! Meedo şiddet uyguladı yüzüne yükürdü ağza alınmayacak...

Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor... Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı önceki gün. Subaşı ile Meedo'nun boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu habere dair detaylar gelmeye devam ediyor. Boşanma nedeni 'şiddet' olan Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın da tam desteğini aldı. Son dakika haberine göre ise, Şeyma Subaşı bugün boşandı. İşte ayrıntılar.