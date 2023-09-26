Acun Ilıcalı "Ben arkandayım" dedi Şeyma Subaşı düğmeye bastı! Meedo şiddet uyguladı yüzüne yükürdü ağza alınmayacak...

Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor... Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı önceki gün. Subaşı ile Meedo'nun boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu habere dair detaylar gelmeye devam ediyor. Boşanma nedeni 'şiddet' olan Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın da tam desteğini aldı. Son dakika haberine göre ise, Şeyma Subaşı bugün boşandı. İşte ayrıntılar.
Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te dillere destan bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak Subaşı'nın sadece 4 ay önce evlendiği eşi Meedo'dan boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturmuştu.
Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den 5 Haziran 2021'de evlilik teklifi almıştı. Fas'ın Marakeş şehrinde 2 gün 2 gece düğün yapan ünlü isim balayı paylaşımlarıyla da epey dikkat çekmeyi başarmıştı. Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğün yapmıştı. Subaşı, Marakeş şehrindeki düğününden sonra, balayı için önce Japonya'yı; sonra Bali'yi tercih etmişti. Ünlü çift, 18 Mayıs'ta özel bir uçakla Tokyo'ya uçmuştu.