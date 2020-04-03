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Acun Ilıcalı 'Aziz milletiz' derken eski eşi Şeyma Subaşı hakaret etti! 'Ben Tulum'a gitmeden önce Türkiye'de...'

Acun Ilıcalı canlı yayında, "Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum. Gerçekten aziz bir milletiz" sözleri ile dikkat çekmiş ve bu samimi cümlelerle gündemde yer almıştı. Ilıcalı'nın sözlerinden kısa bir süre sonra eski eşi Şeyma Subaşı'dan tepki çeken bir açıklama geldi. Bir YouTube kanalından yapılan canlı yayına katılan Şeyma Subaşı, ilginç açıklamaları ile magazin gündemine geldi. Sevgilisi Guido Senia ile yaklaşık 20 gündür karantinada olan 29 yaşındaki Subaşı, bir süredir evde olmanın kendisini olgunlaştırdığını söyledi. Hayatının çok merak edildiğini belirten Subaşı'nın, "Ben Tulum'a gitmeden önce, Tulum Türkiye'de peynir olarak biliniyordu" sözleri ise eski eşi Acun Ilıcalı'yı hatırlattı. Ilıcalı'nın 'Aziz bir milletiz' sözlerine karşı Şeyma Subaşı'nın "Ben Tulum'a gitmeden önce, Tulum Türkiye'de peynir olarak biliniyordu' yorumu sosyal medyada büyük tepki gördü.

03.04.2020 15:28 - Son Güncelleme: 03.04.2020 16:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





