Acun Ilıcalı ayar modunu açtı yaptığı paylaşımla ilk yargıyı dağıttı! Survivor sonrası hem Batuhan'dan hem Adem'den tepki görmüştü
Survivor 2022 All-Star'da, Batuhan Karacakaya'nın finale çıkamamasının yankıları hala sürüyor. Final adaylarından biri olarak görülürken, Survivor'ı 3.olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın sevenleri, sosyal medyada adeta çılgına döndü. Sonrasında da Adem Kılıççı'nın, Acun Ilıcalı'yı Instagram'da takipten çıkardığı iddia edilirken, Survivor finalinin etkileri sürerken, Acun Ilıcalı'dan flaş bir paylaşım geldi.
02.07.2022 15:15 - Son Güncelleme: 02.07.2022 15:15
Survivor'ın finalinin yankıları sürüyor. Nisa, 12 yılın ardından birinci olan ilk kadın yarışmacı oldu.