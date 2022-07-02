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Haberler Magazin Acun Ilıcalı ayar modunu açtı yaptığı paylaşımla ilk yargıyı dağıttı! Survivor sonrası hem Batuhan'dan hem Adem'den tepki görmüştü

Acun Ilıcalı ayar modunu açtı yaptığı paylaşımla ilk yargıyı dağıttı! Survivor sonrası hem Batuhan'dan hem Adem'den tepki görmüştü

Survivor 2022 All-Star'da, Batuhan Karacakaya'nın finale çıkamamasının yankıları hala sürüyor. Final adaylarından biri olarak görülürken, Survivor'ı 3.olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın sevenleri, sosyal medyada adeta çılgına döndü. Sonrasında da Adem Kılıççı'nın, Acun Ilıcalı'yı Instagram'da takipten çıkardığı iddia edilirken, Survivor finalinin etkileri sürerken, Acun Ilıcalı'dan flaş bir paylaşım geldi.

02.07.2022 15:15 - Son Güncelleme: 02.07.2022 15:15
Acun Ilıcalı ayar modunu açtı yaptığı paylaşımla ilk yargıyı dağıttı! Survivor sonrası hem Batuhan’dan hem Adem’den tepki görmüştü

Survivor'ın finalinin yankıları sürüyor. Nisa, 12 yılın ardından birinci olan ilk kadın yarışmacı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı ayar modunu açtı yaptığı paylaşımla ilk yargıyı dağıttı! Survivor sonrası hem Batuhan’dan hem Adem’den tepki görmüştü

Nisa'nın yarı finalde Batuhan'ı eleyerek finale çıkması ise bazı iddialara sebep oldu.

Acun Ilıcalı ayar modunu açtı yaptığı paylaşımla ilk yargıyı dağıttı! Survivor sonrası hem Batuhan’dan hem Adem’den tepki görmüştü

Batuhan'ın annesi, oğlunun hakkının yenildiğini söyleyerek torpille Nisa'nın finale çıktığını iddia etti. Bununla birlikte SMS'lerin şaibeli olduğu da iddialar arasındaydı.

Acun Ilıcalı ayar modunu açtı yaptığı paylaşımla ilk yargıyı dağıttı! Survivor sonrası hem Batuhan’dan hem Adem’den tepki görmüştü

Geçtiğimiz gün ise Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oy yüzdelerini paylaştı.

Acun Ilıcalı ayar modunu açtı yaptığı paylaşımla ilk yargıyı dağıttı! Survivor sonrası hem Batuhan’dan hem Adem’den tepki görmüştü

Böylelikle tüm iddialara da yanıt vermiş oldu

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