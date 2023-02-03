Acun Ilıcalı anında paketledi Survivor'da diskalifiye şoku kaşla göz arasında adaya telefon sokmuş! Hem de 1 değil tam 2 kişi paket
Survivor'da akıllara zarar bir diskalifiye yaşandı, işte detaylar... Ekranlarında sevilen yarışma programı Survivor, 2023 yılında önceki sezonlardaki reytinglerini mumla aratıyor. Peş peşe diskalifiyelerin yaşandığı Survivor 2023 bir yanda burada devam ederken bir yanda da başka ülkelerde de ekrana getiriliyor. Haber yine uzak diyarlardan geldi. İşte Survivor'daki telefon skandalının detayları...
03.02.2023 09:44 - Son Güncelleme: 03.02.2023 09:45
Ancak daha önceki sezonlarda da pek çok skandala sahne olan Survivor Yunanistan, yine bir skandala sahne oldu.