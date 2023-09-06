Acun Ilıcalı 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor! Doğum gününde sürpriz evlilik teklifi 4.kez nikah masası!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra 2 Temmuz 1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.