Acun Ilıcalı 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor! Doğum gününde sürpriz evlilik teklifi 4.kez nikah masası!
3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Yalova'da dünyaya gelen ve hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya önceki gün yeni yaşını kutlamış sevgilisi Ilıcalı sürpriz bir doğum günü partisi organize etmişti. İddialara göre, Ilıcalı sevgilisine evlilik teklif etti. Çift nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
06.09.2023 10:54 - Son Güncelleme: 06.09.2023 10:54
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrıldıktan sonra 2 Temmuz 1999 doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'yla aşk yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikteliği sırasında hep göz önünde olmayı tercih ederken, Ayça Çağla daha az görünür olmayı kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyor.
Altunkaya ile hiç ayrılmayan Acun Ilıcalı son olarak, genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yapmıştı.