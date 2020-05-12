Haberler Galeri Magazin Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Evin erkeği bendim, Özcan Deniz çok çürük biri çıktı'' Ne yaptın Handan!

Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Evin erkeği bendim, Özcan Deniz çok çürük biri çıktı'' Ne yaptın Handan!

Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile ekranlarda yer alan, şimdilerde karantina nedeniyle evinde film çeken Özcan Deniz, bir dönemin magazin sayfalarını en çok süsleyen isimlerinden biriydi. 47 yaşında Özcan Deniz son olarak Feyza Aktan ile evlendi. Bir oğlu dünyaya gelen Deniz, daha sonra Feyza Aktan'dan boşandı. Ancak bu evlilik Özcan Deniz'in ilk evliliği değil. Özcan Deniz'in ilk eşini ve hakkında sarf ettiği sözler sizi çok şaşırtacak.

12.05.2020 11:27 - Son Güncelleme: 12.05.2020 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





