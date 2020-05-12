Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Evin erkeği bendim, Özcan Deniz çok çürük biri çıktı'' Ne yaptın Handan!
Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile ekranlarda yer alan, şimdilerde karantina nedeniyle evinde film çeken Özcan Deniz, bir dönemin magazin sayfalarını en çok süsleyen isimlerinden biriydi. 47 yaşında Özcan Deniz son olarak Feyza Aktan ile evlendi. Bir oğlu dünyaya gelen Deniz, daha sonra Feyza Aktan'dan boşandı. Ancak bu evlilik Özcan Deniz'in ilk evliliği değil. Özcan Deniz'in ilk eşini ve hakkında sarf ettiği sözler sizi çok şaşırtacak.
Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp, açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. 9 Mayıs 1972 yılında Ankara'da doğmuş, beş yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. Aslen Ağrılı Kürt kökenli olan Deniz, 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın'da geçmiştir.Eğitimi süresince, kendi yazdığı küçük hikayeleri oyunlaştırarak, arkadaşları ile kurduğu küçük amatör tiyatro topluluğu ile çevre yörelere turneler yapmıştır.
ÖZCAN DENİZ KİMDİR?
9 Mayıs 1972 yılında Ankara'da doğmuş, beş yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. Aslen Ağrılı Kürt kökenli olan Deniz, 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın'da geçmiştir.Eğitimi süresince, kendi yazdığı küçük hikayeleri oyunlaştırarak, arkadaşları ile kurduğu küçük amatör tiyatro topluluğu ile çevre yörelere turneler yapmıştır. Bu yıllarda müziğe olan yatkınlığını da keşfetmiştir.1985 yılında ilk orkestra çalışmasını yaparken artık Aydın'da tanınan ve aranılan orkestra solisti olmuştur. Ardından İzmir ve Antalya'da sahne çalışmaları gelmiştir.
Aydın'ın Sultanhisar kasabasında düzenlenen Geleneksel Ses Festivaline katılıp birincilik ödülünü alınca, hedefinde İstanbul'a gelme hayalleri oluşmaya başlamıştır. 1988 yılında İstanbul'a gelip, 1989 yılında Almanya'ya gitmiştir. Orada da müzik çalışmalarına devam eden Özcan Deniz'i İstanbul'da fark edemeyen yapımcılar; Münih'te keşfetmişlerdir.