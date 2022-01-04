Acemi Cadı'nın tatlı sakar Rüya'sıydı! Merve Boluğur ile birlikte ünlü oldu! İrem Erkaya'ya bir de şimdi bakın! Bambaşka biri oldu
2006 yılında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Rüya karakterini canlandıran İrem Erkaya sempatik halleriyle o dönem en sevilen oyuncular arasında yer alıyordu. Şimdilerde 43 yaşında olan Erkaya Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Rüya karakteriyle herkesi güldürüyordu. Sakarlıklarıyla girdiği her ortamda illaki birilerine zarar veren Rüya bu sakarlığına da ayrıca çok üzülürdü. İrem Erkaya'nın son hali görenleri şaşırttı.
Merve Boluğur, Billur Yazgan, Çağkan Çulha gibi oyuncuların ünlü olma yolunda ilk adım attıkları Acemi Cadı dizisinden kimler geldi kimler geçti. Şimdilerin magazin dünyasında en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Merve Boluğur, bir dönem gençlik dizisi olarak yayınlanan Acemi Cadı dizisiyle adını duyurmuştu. O dizide İrem Erkaya da Rüya rolüyle hafızalara kazındı. Merve Boluğur ile birlikte aynı dizide rol alan Erkaya'ya bir de şimdi bakın.
Acemi Cadı dizisinde sakar ama tatlı bir sakar olan Rüya izleyicilerin en sevdiği dizi karakteri arasında yer alıyor. 2006 yılında Kanal D'de yayınlanan dizide Ayşegül'ün kuzeni olan Rüya sakarlıklarıyla nam salmıştı.
İrem Erkaya, her ne kadar diziye sonradan dahil edilse de, başarılı ve komik performansıyla, izleyicide büyük sempati uyandırmıştı.