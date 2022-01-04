Acemi Cadı’nın tatlı sakar Rüya’sıydı! Merve Boluğur ile birlikte ünlü oldu! İrem Erkaya’ya bir de şimdi bakın! Bambaşka biri oldu

Merve Boluğur, Billur Yazgan, Çağkan Çulha gibi oyuncuların ünlü olma yolunda ilk adım attıkları Acemi Cadı dizisinden kimler geldi kimler geçti. Şimdilerin magazin dünyasında en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Merve Boluğur, bir dönem gençlik dizisi olarak yayınlanan Acemi Cadı dizisiyle adını duyurmuştu. O dizide İrem Erkaya da Rüya rolüyle hafızalara kazındı. Merve Boluğur ile birlikte aynı dizide rol alan Erkaya'ya bir de şimdi bakın.