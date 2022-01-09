Acemi Cadı'nın 'sakar' Rüya'sı son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Merve Boluğur'un rol arkadaşı İrem Erkaya şimdilerde bakın ne yapıyor
Acemi Cadı'nın Rüya'sı son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Merve Boluğur'un rol arkadaşı İrem Erkaya'nın şimdilerde neler yaptığı merak konusu oldu. 2006 yılında yayınlanan ve Merve Boluğur'un tanınmasını sağlayan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül karakterinin en yakın arkadaşı Rüya'ya hayat veren ve kızıl saçlarıyla dikkat çeken İrem Erkaya, değişimiyle herkesi şaşırttı. Rüya karakteriyle hafızalarda yer edinen İrem Erkaya'nın son hali kısa sürede gündem oldu.
Acemi Cadı'nın 'sakar' Rüya'sı son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Merve Boluğur'un rol arkadaşı İrem Erkaya şimdilerde bakın ne yapıyor... Şenay Gürler, Merve Boluğur, Nergis Kumbasar ve Çağkan Çulha gibi isimlerin yer aldığı Acemi Cadı, 2006 yılında yayınlandı.
Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi, cadı olduğunu öğrenen Ayşegül'ün halaları ve arkadaşlarıyla birlikte yaşadıklarını ekrana taşıdı. Cadı rolünü canlandıran Merve Boluğur bu dizi sayesinde tanınmaya başlarken, bazı isimler ise oyunculuklarıyla dikkati çekti. Bu isimlerden birisi olan ve sempatik tavırlarıyla akıllarda kalan İrem Erkaya, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.
Herhangi bir projede yer almayan İrem Erkaya, dizide Ayşegül'ün en yakın arkadaşına hayat vermişti. Ayşegül karakterinin en yakın arkadaşı Rüya'ya hayat veren ve kızıl saçlarıyla dikkati çeken İrem Erkaya, değişimiyle gündem oldu. Rüya karakteriyle hafızalarda yer edinen Erkaya'nın son halini görenler, şaşıp kalıyor. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve değişim rüzgarına kapılan Erkaya'nın sevilen kızıl saçlarına ise veda ettiği görüldü.
İşte başta Acemi Cadı'nın 'sakar' Rüya'sı olmak üzere siz eriçin derlediğimiz ünlülerin değişimleri...