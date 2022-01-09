Acemi Cadı’nın ’sakar’ Rüya’sı son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Merve Boluğur’un rol arkadaşı İrem Erkaya şimdilerde bakın ne yapıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi, cadı olduğunu öğrenen Ayşegül'ün halaları ve arkadaşlarıyla birlikte yaşadıklarını ekrana taşıdı. Cadı rolünü canlandıran Merve Boluğur bu dizi sayesinde tanınmaya başlarken, bazı isimler ise oyunculuklarıyla dikkati çekti. Bu isimlerden birisi olan ve sempatik tavırlarıyla akıllarda kalan İrem Erkaya, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.