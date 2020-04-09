Acemi Cadı'nın Cenk'inin şoke eden görüntüsü! Bu değişime kimse inanamadı

Instagram kullanıcıları, Gürpınar'ın son haline, "Cenk her zaman en yakışıklılarıydı", "Neden bu kadar yakışıklısın?", "Acemi Cadı'da sana aşıktım, baya ileri görüşlüymüşüm", "Kral özledik seni" ve "Çocukluk aşkım" şeklinde yorumlar yapıldı.