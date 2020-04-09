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Acemi Cadı'nın Cenk'inin şoke eden görüntüsü! Bu değişime kimse inanamadı

Merve Boluğur'un oynadığı 'Acemi Cadı' dizisinde okul arkadaşı rolündeki 'Cenk' büyüdü ve yağız bir delikanlı oldu. Acemi Cadı dizisiyle tanınan Cenk Gürpınar, son haliyle herkesi şaşırttı. Sosyal medyayı aktif kullanmayan Gürpınar, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Bıyık ve sakal bıraktığı görülen genç oyuncunun fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.

09.04.2020 14:24 - Son Güncelleme: 09.04.2020 14:32
Acemi Cadı'nın Cenk'inin şoke eden görüntüsü! Bu değişime kimse inanamadı

Başrolünde Merve Boluğur'un oynadığı 'Acemi Cadı' dizisinde Boluğur'un okul arkadaşı rolündeki 'Cenk' büyüdü ve yağız bir delikanlı oldu. 2005-2007 yılları arasında yayınlanan 'Acemi Cadı' dizisiyle tanıdığımız Cenk Gürpınar, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.Bıyık ve sakal bıraktığı görülen genç oyuncunun fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.

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Acemi Cadı'nın Cenk'inin şoke eden görüntüsü! Bu değişime kimse inanamadı

Instagram kullanıcıları, Gürpınar'ın son haline, "Cenk her zaman en yakışıklılarıydı", "Neden bu kadar yakışıklısın?", "Acemi Cadı'da sana aşıktım, baya ileri görüşlüymüşüm", "Kral özledik seni" ve "Çocukluk aşkım" şeklinde yorumlar yapıldı.

Acemi Cadı'nın Cenk'inin şoke eden görüntüsü! Bu değişime kimse inanamadı

İşte Cenk Gürpınar'ın son hali...

Acemi Cadı'nın Cenk'inin şoke eden görüntüsü! Bu değişime kimse inanamadı
Acemi Cadı'nın Cenk'inin şoke eden görüntüsü! Bu değişime kimse inanamadı
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