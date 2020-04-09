Acemi Cadı'nın Cenk'inin şoke eden görüntüsü! Bu değişime kimse inanamadı
Merve Boluğur'un oynadığı 'Acemi Cadı' dizisinde okul arkadaşı rolündeki 'Cenk' büyüdü ve yağız bir delikanlı oldu. Acemi Cadı dizisiyle tanınan Cenk Gürpınar, son haliyle herkesi şaşırttı. Sosyal medyayı aktif kullanmayan Gürpınar, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Bıyık ve sakal bıraktığı görülen genç oyuncunun fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.
09.04.2020 14:24
- Son Güncelleme: 09.04.2020 14:32
Başrolünde Merve Boluğur'un oynadığı 'Acemi Cadı' dizisinde Boluğur'un okul arkadaşı rolündeki 'Cenk' büyüdü ve yağız bir delikanlı oldu. 2005-2007 yılları arasında yayınlanan 'Acemi Cadı' dizisiyle tanıdığımız Cenk Gürpınar, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.Bıyık ve sakal bıraktığı görülen genç oyuncunun fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.
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