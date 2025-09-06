Acarkent'in sessiz misafirleri: Ünlülerin sitesinde fare krizi!

Yakında sitenin kadrolu kedileri olursa şaşırmam. Çünkü bu yılın başında 'Londra'ya fareler bastı' diye bir haber okumuştum. Önlem olarak da Londra Belediye Başkanı, şehirde kedi popülasyonunu artırmak için hayvan hakları kuruluşlarıyla iş birliği yapacaklarını söylüyordu.

Birkaç yıl evvel de fareler Roma'yı istila etmiş ve Roma belediye başkan adayı Antonio Razzi, başkan seçilirse Asya'dan 500 bin kedi getirip şehri farelerden kurtarma sözü vermişti. Gördüğünüz gibi Acarkent'i farelerden kurtaracak tek çözüm kediler.