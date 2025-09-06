PODCAST CANLI YAYIN

Acarkent'in sessiz misafirleri: Ünlülerin sitesinde fare krizi!

Kenan Doğulu'dan Demet Akalın'a, Burak Özçivit'ten Berkay'a, Çağla Şıkel'den Şükran Ovalı'ya, Rüştü Reçber'den Arda Güler'e kadar birçok ünlünün oturduğu Beykoz'daki lüks Acarkent sitesini fareler bastı. Kiraların 300 bin liradan başlayıp 600 bin liraya kadar çıktığı sitenin yönetimi ise henüz uyarı yapmak dışında bir önlem almadı. TAKVİM GAZETESİ'nden Şerif Ercan da konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Ayrıntılar haberimizde...

Beykoz'un lüks yaşam alanlarından Acarkent, fare istilasıyla gündeme geldi. Kenan Doğulu'dan Demet Akalın'a, Burak Özçivit'ten Berkay'a kadar birçok ünlü ismin oturduğu siteyi, fareler bastı.

TAKVİM GAZETESİ'nden Şerif Ercan, "Ünlülerin sitesini fareler bastı" başlıklı yazısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Önceki gün, Beykoz'daki Acarket'te oturan bir arkadaşım ile konuşurken 'Sitemizi fareler bastı' dedi. Önce şaka yapıyor sandım. Sonra bana site yönetiminden gelen yazıyı gönderdi.

Yazıda aynen şunlar yazıyordu: 'Sayın site sakinlerimiz, etrafa ve ortak alanlara bırakılan kedi-köpek mamaları nedeniyle farelerin çoğaldığı gözlemlenmiştir. Bu durum hem çevre sağlığını tehdit etmekte hem de olumsuz bir görüntü oluşturmaktadır. Ortak alanlara mama bırakmayınız.'

Arkadaşım, sitede sık sık fareyle karşılaştıklarını belirtip işin ciddiyetine vurgu yaptı. Hatta fare gördüğü için sitenin bahçesine çıkmaya korkan çocuklardan da söz etti.

UYARMAK SORUNU ÇÖZECEK Mİ?

Kenan Doğulu'dan Demet Akalın'a, Burak Özçivit'ten Berkay'a, Çağla Şıkel'den Şükran Ovalı'ya, Rüştü Reçber'den Arda Güler'e kadar birçok ünlünün oturduğu Acarket'i fareler basmış ama site yönetimi henüz uyarmanın dışında bir önlem almamış.

Önlem ise çok basit; kediler...

Yakında sitenin kadrolu kedileri olursa şaşırmam. Çünkü bu yılın başında 'Londra'ya fareler bastı' diye bir haber okumuştum. Önlem olarak da Londra Belediye Başkanı, şehirde kedi popülasyonunu artırmak için hayvan hakları kuruluşlarıyla iş birliği yapacaklarını söylüyordu.

Birkaç yıl evvel de fareler Roma'yı istila etmiş ve Roma belediye başkan adayı Antonio Razzi, başkan seçilirse Asya'dan 500 bin kedi getirip şehri farelerden kurtarma sözü vermişti. Gördüğünüz gibi Acarkent'i farelerden kurtaracak tek çözüm kediler.

Arda Güler de mayıs ayında Acarkent'ten 3 milyon dolara 5 katlı bir villa satın almıştı.

Farelerin bastığı Acarkent'te villalar, 50 ile 250 milyon lira arasında satılırken kiralar ise 300 bin liradan başlayıp 600 bin liraya kadar çıkıyor"