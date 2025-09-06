Acarkent'in sessiz misafirleri: Ünlülerin sitesinde fare krizi!
Kenan Doğulu'dan Demet Akalın'a, Burak Özçivit'ten Berkay'a, Çağla Şıkel'den Şükran Ovalı'ya, Rüştü Reçber'den Arda Güler'e kadar birçok ünlünün oturduğu Beykoz'daki lüks Acarkent sitesini fareler bastı. Kiraların 300 bin liradan başlayıp 600 bin liraya kadar çıktığı sitenin yönetimi ise henüz uyarı yapmak dışında bir önlem almadı. TAKVİM GAZETESİ'nden Şerif Ercan da konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Ayrıntılar haberimizde...
