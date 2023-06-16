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Haberler Magazin Aç kalarak 16 kilo veren Nurgül'den sarı mayokinisiyle havuz başı şov "Sizin oralara yaz geldi mi?" Kilo verdiğinden bu yana dur durak bilmiyor

Aç kalarak 16 kilo veren Nurgül'den sarı mayokinisiyle havuz başı şov "Sizin oralara yaz geldi mi?" Kilo verdiğinden bu yana dur durak bilmiyor

Şu sıralar Veda Mektubu dizisinde Ala karakterine hayat veren 47 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay kaşla göz arasında 16 kilo verdiğini ve bu süreçte aç kaldığını söylemişti. Akabinde Yeşilçay rol aldığı dizinin yayınlanan bölümünde de izleyici karşısına bir mayokiniyle çıkmıştı. Hızını alamayan Nurgül bu kez Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.

16.06.2023 16:07 - Son Güncelleme: 16.06.2023 16:07
Aç kalarak 16 kilo veren Nurgül’den sarı mayokinisiyle havuz başı şov Sizin oralara yaz geldi mi? Kilo verdiğinden bu yana dur durak bilmiyor

'Veda Mektubu' dizisinde canlandırdığı Alanur karakteriyle gündemde olan Nurgül Yeşilçay son haliyle sosyal medyayı salladı.

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Aç kalarak 16 kilo veren Nurgül’den sarı mayokinisiyle havuz başı şov Sizin oralara yaz geldi mi? Kilo verdiğinden bu yana dur durak bilmiyor

Geçtiğimiz günlerde 16 kilo verdiğini açıklamıştı Yeşilçay.

Aç kalarak 16 kilo veren Nurgül’den sarı mayokinisiyle havuz başı şov Sizin oralara yaz geldi mi? Kilo verdiğinden bu yana dur durak bilmiyor

Basın mensuplarının ''Sizi genelde hep fit görüyoruz'' şeklindeki sözlerine, ''Beni nerede fit görüyorsunuz? Hayır, 16 kilo verdim'' diye itiraz etmiş ve nasıl zayıfladığının sırrını da anlatmıştı.

Aç kalarak 16 kilo veren Nurgül’den sarı mayokinisiyle havuz başı şov Sizin oralara yaz geldi mi? Kilo verdiğinden bu yana dur durak bilmiyor

Tatlı ve çikolatadan uzak durduğunu belirten ünlü isim, sabah kalktıktan sonraki ilk dört saat yemek yemediğinin altını çizerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Aç kalarak 16 kilo veren Nurgül’den sarı mayokinisiyle havuz başı şov Sizin oralara yaz geldi mi? Kilo verdiğinden bu yana dur durak bilmiyor

Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım. Alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun. Sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun.

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