Aç kalarak 16 kilo veren Nurgül'den sarı mayokinisiyle havuz başı şov "Sizin oralara yaz geldi mi?" Kilo verdiğinden bu yana dur durak bilmiyor
Şu sıralar Veda Mektubu dizisinde Ala karakterine hayat veren 47 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay kaşla göz arasında 16 kilo verdiğini ve bu süreçte aç kaldığını söylemişti. Akabinde Yeşilçay rol aldığı dizinin yayınlanan bölümünde de izleyici karşısına bir mayokiniyle çıkmıştı. Hızını alamayan Nurgül bu kez Instagram hesabından paylaşımlar yaptı.
16.06.2023 16:07 - Son Güncelleme: 16.06.2023 16:07