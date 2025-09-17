PODCAST CANLI YAYIN

Ablasının mezarına sarılan Su’nun fotoğrafı yürek yaktı! Nihal Candan’ın annesi isyan etti: Çocuğumla alıp veremediğiniz neydi?

Bir dönem katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran ve sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan Nihal Candan, haziran ayında anoreksiya nedeniyle hayatını kaybetmişti. Genç yaşta yaşamını yitiren Candan'ın acılı annesi Umut Candan ise sosyal medyada küçük kızı Su'nun ablasının mezarına sarılarak uzandığı karelerinde yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Anne Candan paylaşımında Nihal'in psikolojik şiddete maruz kaldığını vurguladı ve sosyal medya üzerinden sert bir tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Bir moda yarışmasıyla tanınan ve gerçek adı Gülnihal Çiçek olan Nihal Candan haziran ayında anoreksiya nedeniyle vefat etmişti.

Takvim Logo

Anne Umut Candan, küçük kızı Su ile birlikte Nihal Candan'ın mezarını ziyaret etti. Nihal'in psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyen Umut Candan, tepkisini paylaştığı fotoğrafla dile getirdi.

Takvim Logo

Umut Candan'ın o paylaşımı:

"Nihal'im bu hayatı sevmekten başka ne yaptı da çocuğumu delirttiniz onu yok ettiniz... Sadece neşeli ve hayat doluydu... Kendi halinde kimseye zararı yoktu.

Takvim Logo

Rahatsız olduysanız, sevmediyseniz; Instagram'da takip etmeseydiniz, izlemeseydiniz! Her şey sonuçta sizin elinizde değil miydi? Ünlü etmeseydiniz.

Takvim Logo

Çocuğumla alıp veremediğiniz neydi? Sadece fesatlıktı çünkü onun gibi olmak istiyordunuz, olamıyordunuz...

Takvim Logo

Kaçınız hem güzel hem zeki hem tahsilli hem kariyerli hem merhametli hem vicdanlı hem de ailesi tarafından sevilen biri? Zaten kendinizle derdiniz olmasaydı inanın bizimle de olmazdı.

Takvim Logo

Kıskançlıktan kudurdukça tuşlara bastınız. Kudurdukça tuşlara bastınız ve o lanet tuşları kuzuma silah olarak kullandınız. Sonunda da acımadan öldürdünüz.

Takvim Logo

Psikolojik şiddet en tehlikeli şiddet türüdür çünkü sinsidir. Açtığı yaraları gözle göremezsiniz ve ruh farkında olmadan sürekli kan kaybeder.

Takvim Logo

Sonunda dayanamaz ölür tıpkı masum kuzum güzel bebeğim Nihal'im gibi... Hepinizi Allah'a havale ediyorum. Amin"