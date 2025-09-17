Ablasının mezarına sarılan Su’nun fotoğrafı yürek yaktı! Nihal Candan’ın annesi isyan etti: Çocuğumla alıp veremediğiniz neydi?
Bir dönem katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran ve sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan Nihal Candan, haziran ayında anoreksiya nedeniyle hayatını kaybetmişti. Genç yaşta yaşamını yitiren Candan'ın acılı annesi Umut Candan ise sosyal medyada küçük kızı Su'nun ablasının mezarına sarılarak uzandığı karelerinde yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Anne Candan paylaşımında Nihal'in psikolojik şiddete maruz kaldığını vurguladı ve sosyal medya üzerinden sert bir tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: