Abi-kardeş aynı dizide! İnci Taneleri'nin Zahir'i Mustafa Yıldıran'ın kendisinden de ünlü kardeşi bakın kim! Hazar Ergüçlü’nün partneri...

Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Hazar Ergüçlü, Ülkü Hilal Çiftçi, Sera Kutlubey gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Zahir karakterini canlandıran Mustafa Yıldıran'ın hayatı merak edildi. Dilber'in belalı kocası Zahir rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Yıldıran'ın kendisi gibi ünlü olan oyuncu kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Abi-kardeşin aynı dizide yer aldığı ortaya çıktı. Bakın Mustafa Yıldıran kardeşi hangi oyuncuymuş...