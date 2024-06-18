A Milli Takım'ın golcüsü Arda Güler'in güzeller güzeli sevgilisine bakın! Sır gibi saklıyordu! İkilinin pozu sosyal medyayı salladı

Türkiye A Milli Takımı, ilk kritik sınavı olan Gürcistan karşısında 2-1'lik galibiyet elde ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maça attığı gol ile Arda Güler adeta damga vurdu. Bu gelişmelerden sonra milyonlar Arda Güler'İn özel hayatını araştırmaya başladı. Arda Güler'in sır gibi sakladığı güzeller güzeli sevgilisini görenler ikiliyi çok yakıştırdı. İşte Arda Güler'in ser verip sır vermediği sevgilisi...