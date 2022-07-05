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93 kilo birden veren Pelin Öztekin plajda bikinili yakalandı! Adeta içinden bir Pelin daha çıkmıştı işte son hali

Öztekin, 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası büyük bir değişim yaşayan Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaştı. Ardından hem hem diyet yapan hem de son dönemde ünlüler dünyasında da çok popüler olan bir teknikle 37 cm daha incelen Pelin Öztekin, plajda yakalandı. Gün boyu şezlongta güneşlenen Öztekin, uzun örgülü saçlarıyla beğeni topladı.

05.07.2022 13:00 - Son Güncelleme: 05.07.2022 13:00
93 kilo birden veren Pelin Öztekin plajda bikinili yakalandı! Adeta içinden bir Pelin daha çıkmıştı işte son hali

Pelin Öztekin sarı bikiniyi çekti herkes 'nasıl oldu bu iş?' dedi! 37 cm incelen Pelin'i gören dönüp bir daha bakıyor.

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93 kilo birden veren Pelin Öztekin plajda bikinili yakalandı! Adeta içinden bir Pelin daha çıkmıştı işte son hali

Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda etti.

93 kilo birden veren Pelin Öztekin plajda bikinili yakalandı! Adeta içinden bir Pelin daha çıkmıştı işte son hali

O dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme sahip oldu. Şimdilerde fit bir vücuda sahip olan Öztekin, son günlerde ise sosyal medya hesabında yaptığı pozlarla gündeme geliyor.

93 kilo birden veren Pelin Öztekin plajda bikinili yakalandı! Adeta içinden bir Pelin daha çıkmıştı işte son hali

Son olarak bikinili pozunu paylaşan Pelin'i görenler ağzı açık izliyor. Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, tatil sezonunu açtı.

93 kilo birden veren Pelin Öztekin plajda bikinili yakalandı! Adeta içinden bir Pelin daha çıkmıştı işte son hali

Soluğu Bodrum'da alan ünlü isim, Yalıkavak'ta görüntülendi.

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