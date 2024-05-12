90'lı yılların lolitası Pınar Dilşeker’in son hali ortalığı kasıp kavurdu! Gören dönüp bir daha baktı! İbrahim Tatlıses'in klibinde...

Ünlü olmadan önce İbrahim Tatlıses'in "Allah'ım Neydi Günahım" adlı şarkısının klibinde rol alan Pınar Dilşeker, "Şinanari" adlı şarkıyla 1990'lı yılların ortalarında tanındı. İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak boy gösteren Dilşeker, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Çetin Yılmaz ile evliliğini şiddet nedeniyle sonlandıran ve Mert Ali adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı, uzun bir süre sonra son haliyle gündeme geldi. Dilşeker'i görenler tanımakta zorlandı. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...
Müzik eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Pınar Dilşeker, "Şinanari" adlı şarkıyla 1990'lı yılların ortalarında tanındı.
Ünlü olmadan önce İbrahim Tatlıses'in "Allah'ım Neydi Günahım" adlı şarkısının klibinde rol alan Pınar Dilşeker, İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyunculuk alanındaki yeteneğini de gözler önüne serdi.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü isim, Çetin Yılmaz ile evliliğini şiddet nedeniyle sonlandırdı.