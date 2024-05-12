90'lı yılların lolitası Pınar Dilşeker’in son hali ortalığı kasıp kavurdu! Gören dönüp bir daha baktı! İbrahim Tatlıses'in klibinde...

Ünlü olmadan önce İbrahim Tatlıses'in "Allah'ım Neydi Günahım" adlı şarkısının klibinde rol alan Pınar Dilşeker, "Şinanari" adlı şarkıyla 1990'lı yılların ortalarında tanındı. İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak boy gösteren Dilşeker, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Çetin Yılmaz ile evliliğini şiddet nedeniyle sonlandıran ve Mert Ali adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı, uzun bir süre sonra son haliyle gündeme geldi. Dilşeker'i görenler tanımakta zorlandı. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...