90'lı yılların Bendeniz'nin şimdiki hali ortaya çıktı! 50 yaşındaki ünlü şarkıcıyı gören inanamıyor! "Bir insan hiç mi yaşlanmaz..."

90'lı yıllarda müzik dünyasında fırtınalar estiren Bendeniz, yılların izlerini taşımayan genç görüntüsüyle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime' ve 'Ah Bir Dönsen' gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Bendeniz, güçlü yorumu ve akıllarda kalan hit parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.