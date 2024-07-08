90'lı yılların Bendeniz'nin şimdiki hali ortaya çıktı! 50 yaşındaki ünlü şarkıcıyı gören inanamıyor! "Bir insan hiç mi yaşlanmaz..."

90'lı yıllarda müzik dünyasında fırtınalar estiren Bendeniz, yılların izlerini taşımayan genç görüntüsüyle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime' ve 'Ah Bir Dönsen' gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Bendeniz, güçlü yorumu ve akıllarda kalan hit parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Bendeniz, gerçek adıyla Deniz Çelik, 25 Temmuz 1973 doğumlu Türk pop müziği sanatçısıdır. 1993 yılında 'Bendeniz' albümüyle müzik dünyasına adım atan sanatçı, kısa sürede büyük bir çıkış yakalayarak pop müziğin sevilen isimlerinden biri haline geldi. Kendine özgü tarzı ve güçlü sesiyle dikkat çeken Bendeniz, 90'lı yılların en popüler isimlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.
50 yaşındaki ünlü şarkıcı genç görüntüsüyle dikkat çekerken Bendeniz için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı.
İşte Bendeniz başta olmak üzere ünlü isimlerin son halleri...