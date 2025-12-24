90’lı yıllardan günümüze Demet Sağıroğlu'nun yolculuğu: Popun şanslı yıldızı!

Geleceğe yönelik yeni projeleriniz var mı?
"New York'ta 7 sene yaşadım. Ama Türkiye'den kopamadığım için geri döndüm. Fakat New York'a gitmeden önce 'Bir Gün Gideceğim Buradan' diye yazdığım bir şarkı vardı. Cem Adrian ve Fazıl Say, bana 'O şarkı nerede?' dediler. Ben de 'Sepetimde' dedim. Sonra Cem, bana bir sürpriz yapıp, şarkının bir kısmını okumuş, 'Bunu birlikte çıkaralım Demet'cim.' dedi. Beraber söyledik ve bu aralar o single olarak yayınlanacak. Melike Şahin'le Arnavut Kaldırımı'nı, Derya Bedavacı ile 'Şikayetim Var'ı, Melis Fis'le 'Papatya Falları'nı, Çağan Şengül'le 'İhanet Ettin'i söyleyeceğiz. Böyle ortak düet projelerim var. Yeni şarkılarım da romantik ve ağır olduğu için, bana güvenen bir yapımcı olursa onları da çıkaracağız. Konserler devam ediyor"
Sanatın diğer disiplinleriyle de ilgili olduğunu biliyoruz...
"Seramik çalışmaları, resim, heykel yapıyorum. Daha çok ABD'de buna fırsat bulabildim. Bana hep 'Sergi açacak mısın?' diye soruyorlar. Bana göre tüm yaptıklarım yarım geliyor. Dönüştürülebilir malzemeleri kullanıyorum"