90’lı yıllardan günümüze Demet Sağıroğlu'nun yolculuğu: Popun şanslı yıldızı!

Yazdığınız şarkıların bir hikayeleri var mı?

"Genelde hayatımdan kesitleri şarkılarıma yansıtıyorum. O an kızgınsam, üzgünsem onu yansıtıyorum. Popülarite için şarkı yapılmaz diye düşünüyorum. Çünkü ben hiçbir zaman popülariteyi düşünerek şarkı yazmadım"

1994'ten sonra o dönem pop müzik ortamında bir kadın sanatçı olarak yaşadığınız zorluklar oldu mu?

"O zamanlar çok sorun yaşamadım. O dönem her yerde bir numaraydım. Bu yüzden kendime güvenim de vardı. Sonrasında sektörün içinde zorluklar yaşamaya başladım. Devir değişti ve ben fark ettim ki aslında sektörü pembe gözlüklerle görüyormuşum"