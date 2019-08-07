90'lı yıllara damgasını vurmuştu! Bendeniz'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor.

Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yılların en çok konuşulan isimlerindendi. Bendeniz'in yıllar içindeki değişimini gören hayranları şaşkına döndü. İşte başta Bendeniz olmak üzere ünlülerin değişimleri.