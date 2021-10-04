90’lı yıllara damga vurmuştu! Reyhan Karaca ‘Evli bir adama aşık oldum’ dedi itirafı ayrı son hali ayrı olay oldu herkes onu konuştu
90'lı yıllara damga vurmuştu! Sevdik Sevdalandık şarkısı ile hafızalara kazınan Reyhan Karaca, konuk olduğu bir magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 90'lı yılların sevilen sanatçısı, özel hayatıyla ilgili yaptığı bir itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü. 50 yaşındaki şarkıcı, "Evli bir adama aşık oldum" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Öte yandan Karaca'nın son hali de dikkat çekti. Verdiği kilolardan sonra bambaşka birine dönüşen şarkıcının son haline sosyal medyada yorum yağdı. İşte Reyhan Karaca'nın o açıklaması ve son hali...
04.10.2021 20:39
- Son Güncelleme: 04.10.2021 20:47
Sevdik Sevdalandık şarkısı ile hafızalara kazınan Reyhan Karaca, konuk olduğu bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pazar Magazin'de Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Karaca, özel hayatıyla ilgili yaptığı bir itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü.