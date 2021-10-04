90’lı yıllara damga vurmuştu! Reyhan Karaca ‘Evli bir adama aşık oldum’ dedi itirafı ayrı son hali ayrı olay oldu herkes onu konuştu

Sevdik Sevdalandık şarkısı ile hafızalara kazınan Reyhan Karaca, konuk olduğu bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pazar Magazin'de Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Karaca, özel hayatıyla ilgili yaptığı bir itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü.