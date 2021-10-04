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Haberler Magazin 90’lı yıllara damga vurmuştu! Reyhan Karaca ‘Evli bir adama aşık oldum’ dedi itirafı ayrı son hali ayrı olay oldu herkes onu konuştu

90’lı yıllara damga vurmuştu! Reyhan Karaca ‘Evli bir adama aşık oldum’ dedi itirafı ayrı son hali ayrı olay oldu herkes onu konuştu

90'lı yıllara damga vurmuştu! Sevdik Sevdalandık şarkısı ile hafızalara kazınan Reyhan Karaca, konuk olduğu bir magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 90'lı yılların sevilen sanatçısı, özel hayatıyla ilgili yaptığı bir itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü. 50 yaşındaki şarkıcı, "Evli bir adama aşık oldum" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Öte yandan Karaca'nın son hali de dikkat çekti. Verdiği kilolardan sonra bambaşka birine dönüşen şarkıcının son haline sosyal medyada yorum yağdı. İşte Reyhan Karaca'nın o açıklaması ve son hali...

04.10.2021 20:39 - Son Güncelleme: 04.10.2021 20:47
90’lı yıllara damga vurmuştu! Reyhan Karaca ‘Evli bir adama aşık oldum’ dedi itirafı ayrı son hali ayrı olay oldu herkes onu konuştu

Sevdik Sevdalandık şarkısı ile hafızalara kazınan Reyhan Karaca, konuk olduğu bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pazar Magazin'de Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Karaca, özel hayatıyla ilgili yaptığı bir itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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90’lı yıllara damga vurmuştu! Reyhan Karaca ‘Evli bir adama aşık oldum’ dedi itirafı ayrı son hali ayrı olay oldu herkes onu konuştu

"ASLA DEDİĞİM HER ŞEYİ YAŞADIM"
"Asla dediğim her şeyi yaşadım" diyen 50 yaşındaki şarkıcı, yıllar önce evli bir adama aşık olduğunu itiraf etti. O günleri anlatan Karaca, "Olmamam gereken birine aşık oldum. Ama çabuk yırttım kendimi çektim hemen" şeklinde konuştu.

90’lı yıllara damga vurmuştu! Reyhan Karaca ‘Evli bir adama aşık oldum’ dedi itirafı ayrı son hali ayrı olay oldu herkes onu konuştu

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Karaca'nın son hali de dikkat çekti. Verdiği kilolardan sonra bambaşka birine dönüşen şarkıcının son haline sosyal medyada yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılar, "Çok değişmiş", "Tanıyamadım", "Yıllar yaramış" yorumlarında bulundu.

90’lı yıllara damga vurmuştu! Reyhan Karaca ‘Evli bir adama aşık oldum’ dedi itirafı ayrı son hali ayrı olay oldu herkes onu konuştu

İşte başta Reyhan Karaca olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

90’lı yıllara damga vurmuştu! Reyhan Karaca ‘Evli bir adama aşık oldum’ dedi itirafı ayrı son hali ayrı olay oldu herkes onu konuştu

Songül Karlı

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