90’ların çevik savaşçısı Zeyna’nın o eski halinden eser yok! Masmavi gözleri yakıcı bakışlarıyla akılları baştan alırdı şimdi de...

Lawless, "Herkül" dizisinde 3 bölümlük Zeyna karakterini canlandırınca çok beğenildi. Bunun üzerine Zeyna diye yeni bir dizi yazılınca başrolde oynadı. 1995-2001 yılları arasında 134 bölüm, 6 sezon süren Zeyna: Savaş Prensesi ailesini kaybettikten sonra yurtsuz bir şekilde çıktığı yolculukta yakın arkadaşı Gabrielle ile birlikte seyahet eden, karşısına çıkan haksızlıklarla ve sorunlarla mücadele eden Zeyna'yı anlatıyor.