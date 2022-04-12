90'ların çevik savaşçısı Zeyna'nın o eski halinden eser yok! Masmavi gözleri yakıcı bakışlarıyla akılları baştan alırdı şimdi de...
90'lı yıllara damga vuran dizilerden biriydi Zeyna: Savaşçı Prenses... Türkiye'de yayınlandığı dönemde izleyiciyi ekran başına kilitleyen, başrolün Lucy Lawless'ın yer aldığı Zeyna sonrasında ortadan kayboldu. Zeyna karakteriyle gönüllere taht kuran Lucy Lawless daha sonra yapımlarda rol almaya devam etti etmesine ama hiçbiri Zeyna gibi olmadı. Peki Lucy Lawless şimdilerde neler yapıyor dersiniz?
90'lı yılların en çok sevilen kadın kahramanı Zeyna, bir dönemin gönlünü fetheden oyunculardan oldu.
Lucy Lawless'in canlandırdığı Zeyna; savaşçı prenses kostümü, fırlattığı demir halkaları, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri sayesinde her yaştan insanın dikkatini çekmeyi başardı.
Lawless, "Herkül" dizisinde 3 bölümlük Zeyna karakterini canlandırınca çok beğenildi. Bunun üzerine Zeyna diye yeni bir dizi yazılınca başrolde oynadı. 1995-2001 yılları arasında 134 bölüm, 6 sezon süren Zeyna: Savaş Prensesi ailesini kaybettikten sonra yurtsuz bir şekilde çıktığı yolculukta yakın arkadaşı Gabrielle ile birlikte seyahet eden, karşısına çıkan haksızlıklarla ve sorunlarla mücadele eden Zeyna'yı anlatıyor.
ZEYNA YAŞLANDI
Yayınladığı tarihler de çok beğenilen ve sevilen Lucy Lawless değişimi ile oldukça şaşırtıyor.
1995-2001 yıllarında Yeni Zellanda'da çekilen Zeyna ile milyonları kendine hayran bırakan yıldız oyuncu şimdilerde 54 yaşında.