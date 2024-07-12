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90’larda Alişan’la fırtınalar estirdi! Aynalı Tahir’in Sedef’i Yeşim Büber’in son haline bakın! Şanı şöhreti elinin tersiyle itip tekneyle...

90'lı yılların fenomen dizisi Aynalı Tahir'de Alişan ile başrolü üstlenen Yeşim Büber, uzun bir süre önce şan, şöhreti elinin tersiyle itti ve kendini maviliklere attı. 2006 yılında Mehmet Aksın'la evlenen, Nehir ve Can Yunus adında ikizleri olan Yeşim Büber, ailesiyle birlikte teknede yaşamaya başladı. Sedef karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, yıllar sonra gündem oldu. Son haliyle ağızları açık bırakan Yeşim Büber için "Meğer istediğim hayatı yaşıyormuş", "Hala güzel", "Tekne yaşamı iyi gelmiş" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 09:27 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 09:27
90’larda Alişan’la fırtınalar estirdi! Aynalı Tahir’in Sedef’i Yeşim Büber’in son haline bakın! Şanı şöhreti elinin tersiyle itip tekneyle... 1

Kadrosunda Alişan, Erkan Petekkaya, Saruhan Hünel gibi isimlerin yer aldığı Aynalı Tahir dizisinde canlandırdığı Sedef karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yeşim Büber, yıllar sonra gündem oldu.

90’larda Alişan’la fırtınalar estirdi! Aynalı Tahir’in Sedef’i Yeşim Büber’in son haline bakın! Şanı şöhreti elinin tersiyle itip tekneyle... 2

1998 yılında yayın hayatına başlayan dizide sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun, son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

90’larda Alişan’la fırtınalar estirdi! Aynalı Tahir’in Sedef’i Yeşim Büber’in son haline bakın! Şanı şöhreti elinin tersiyle itip tekneyle... 3

2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'la evlenen ve ikizleri Nehir ve Can Yunus'u dünyaya getiren oyuncu, değişimiyle ağızları açık bıraktı.

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