90’larda Alişan’la fırtınalar estirdi! Aynalı Tahir’in Sedef’i Yeşim Büber’in son haline bakın! Şanı şöhreti elinin tersiyle itip tekneyle...

90'lı yılların fenomen dizisi Aynalı Tahir'de Alişan ile başrolü üstlenen Yeşim Büber, uzun bir süre önce şan, şöhreti elinin tersiyle itti ve kendini maviliklere attı. 2006 yılında Mehmet Aksın'la evlenen, Nehir ve Can Yunus adında ikizleri olan Yeşim Büber, ailesiyle birlikte teknede yaşamaya başladı. Sedef karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, yıllar sonra gündem oldu. Son haliyle ağızları açık bırakan Yeşim Büber için "Meğer istediğim hayatı yaşıyormuş", "Hala güzel", "Tekne yaşamı iyi gelmiş" yorumları yapıldı.