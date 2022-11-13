90’larda Alişan’la fırtınalar estirdi! 14 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber’in son haline bakın! Gören inanamadı! Aynalı Tahir’in Sedef’iydi...
Kadrosunda Alişan, Erkan Petekkaya, Saruhan Hünel gibi isimlerin yer aldığı Aynalı Tahir dizisinde canlandırdığı Sedef karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yeşim Büber, yıllar sonra gündem oldu. 1998 yılında yayın hayatına başlayan dizide sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun, son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'la evlenen ve ikizleri Nehir ve Can Yunus'u dünyaya getiren oyuncu, değişimiyle ağızları açık bıraktı. İşte 14 yıldır teknede yaşayan 43 yaşındaki Yeşim Büber'in son hali...
13.11.2022 19:55 - Son Güncelleme: 13.11.2022 19:55
Ünlü oyuncu Yeşim Büber, Aynalı Tahir dizisinde canlandırdığı Sedef karakteriyle hafızalara kazındı.
Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile dünyaevine girdi.
İki çocuğu ve eşiyle birlikte teknede yaşamaya karar veren ve 14 yıldır hayatını böyle sürdüren Yeşim Büber, son haliyle gündeme geldi.