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90'lara damga vurmuştu! 62’lik Hakan Peker’in son haline bakın: “Daha da gençleşmiş” Platonik aşığıyla başı belada olan Hakan Peker...

Bir Efsane, Ateşini Yolla, Karam, Hey Corç ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Hakan Peker, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medyadan mesajlar atarak aşkına karşılık alamayan ve hayatı zindan eden saplantılı hayranıyla gündeme geldi. Saplantılı hayranıyla mahkemelik olan Peker'in yaşadıkları dikkat çekerken ünlü şarkıcının son hali merak edildi. Peker'i görenler "Daha da gençleşmiş" yorumunda bulundu. İşte haberin detayları ve Hakan Peker'in son hali...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 12:01 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 12:09
90’lara damga vurmuştu! 62’lik Hakan Peker’in son haline bakın: “Daha da gençleşmiş” Platonik aşığıyla başı belada olan Hakan Peker... 1

Sanat hayatına dansçı olarak başlayan ve 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birinci olan Hakan Peker, 1989 tarihinde ilk albümü piyasaya sürdü.

90’lara damga vurmuştu! 62’lik Hakan Peker’in son haline bakın: “Daha da gençleşmiş” Platonik aşığıyla başı belada olan Hakan Peker... 2

Bir Efsane, Ateşini Yolla, Karam, Hey Corç ve daha nicesiyle hafızalara kazınan şarkıcı, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

90’lara damga vurmuştu! 62’lik Hakan Peker’in son haline bakın: “Daha da gençleşmiş” Platonik aşığıyla başı belada olan Hakan Peker... 3

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı, şimdi ise sosyal medyadan mesajlar atarak aşkına karşılık alamayan ve hayatı zindan eden saplantılı hayranıyla gündeme geldi.

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