90'lara damga vurmuştu! 62’lik Hakan Peker’in son haline bakın: “Daha da gençleşmiş” Platonik aşığıyla başı belada olan Hakan Peker...

Bir Efsane, Ateşini Yolla, Karam, Hey Corç ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Hakan Peker, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medyadan mesajlar atarak aşkına karşılık alamayan ve hayatı zindan eden saplantılı hayranıyla gündeme geldi. Saplantılı hayranıyla mahkemelik olan Peker'in yaşadıkları dikkat çekerken ünlü şarkıcının son hali merak edildi. Peker'i görenler "Daha da gençleşmiş" yorumunda bulundu. İşte haberin detayları ve Hakan Peker'in son hali...