90’lara damga vurmuştu! 61 yaşındaki Hakan Peker bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Hakan Peker’in memleketi...
Sanat hayatına dansçı olarak başlayan ve 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birinci olan Hakan Peker, 1989 tarihinde ilk albümü piyasaya sürdü. Bir Efsane, Ateşini Yolla, Camdan Cama, Hey Corç ve daha nicesiyle hafızalara kazınan şarkıcı, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı, Züleyha Ortak'ın programına konuk olması üzerine ise bir kez daha gündeme geldi. Son haliyle dikkat çeken 61 yaşındaki şarkıcının hayatı da merak edilip araştırıldı. Peker'in özellikle memleketi merak konusu olarak "Hakan Peker aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Hakan Peker'in memleketi...
24.10.2022 22:54 - Son Güncelleme: 24.10.2022 22:54
HAKAN PEKER KİMDİR?
Hakan Peker, sanat hayatına dansçı olarak başladı ve 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birinci oldu.