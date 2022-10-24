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Haberler Magazin 90’lara damga vurmuştu! 61 yaşındaki Hakan Peker bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Hakan Peker’in memleketi...

90’lara damga vurmuştu! 61 yaşındaki Hakan Peker bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Hakan Peker’in memleketi...

Sanat hayatına dansçı olarak başlayan ve 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birinci olan Hakan Peker, 1989 tarihinde ilk albümü piyasaya sürdü. Bir Efsane, Ateşini Yolla, Camdan Cama, Hey Corç ve daha nicesiyle hafızalara kazınan şarkıcı, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı, Züleyha Ortak'ın programına konuk olması üzerine ise bir kez daha gündeme geldi. Son haliyle dikkat çeken 61 yaşındaki şarkıcının hayatı da merak edilip araştırıldı. Peker'in özellikle memleketi merak konusu olarak "Hakan Peker aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Hakan Peker'in memleketi...

24.10.2022 22:54 - Son Güncelleme: 24.10.2022 22:54
90’lara damga vurmuştu! 61 yaşındaki Hakan Peker bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Hakan Peker’in memleketi...

HAKAN PEKER KİMDİR?
Hakan Peker, sanat hayatına dansçı olarak başladı ve 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birinci oldu.

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90’lara damga vurmuştu! 61 yaşındaki Hakan Peker bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Hakan Peker’in memleketi...

Tarihler 1989'u gösterdiğinde ise şarkıcılığa soyunan Peker, Bir Efsane isimli ilk albümünü piyasaya sürdü.

90’lara damga vurmuştu! 61 yaşındaki Hakan Peker bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Hakan Peker’in memleketi...

Peker'in albümle aynı ismi taşıyan çıkış şarkısı hit olurken şarkıcı kariyerindeki asıl sıçrayışı 1990'da yaşadı.

90’lara damga vurmuştu! 61 yaşındaki Hakan Peker bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Hakan Peker’in memleketi...

1990 yılında çıkardığı Camdan Cama adlı albümüyse sanatçıya istediği başarıyı ve ünü getirdi.

90’lara damga vurmuştu! 61 yaşındaki Hakan Peker bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Hakan Peker’in memleketi...

Albümlerinden elde ettiği başarıların ardından Peker Müzik adlı plak şirketini kuran şarkıcı; Burak Kut, Özlem Tekin, Erhan Güleryüz gibi isimlerle çalıştı.

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